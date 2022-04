Como está a família em Portugal dos seus sonhos?

No sábado, 2 de abril de 2022, vemos Dennis e Gerrard trocando coiotes com seu filho Stein na vila portuguesa de Alcondarilha. Eles estão de olho na antiga fazenda, onde querem construir uma pousada e barracas de safári. Passados ​​os contratempos necessários, a aventura pode começar agora…

Atualizado por Dennis, Gerrard e Stein

Estamos em Portugal há 13 meses, que aventura!! Construímos até hoje. Todos os dias criamos algo novo para torná-lo o mais bonito possível. Ainda estamos no processo de construção da nossa casa, que está surgindo aos poucos. Acreditamos que a estadia maravilhosa dos hóspedes é muito importante.

Atualmente somos nômades em nossa terra. Se alugamos uma casa, seguimos em frente, o que é ótimo porque vemos que a casa precisa ser mudada melhor desta vez. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas estamos muito orgulhosos do que temos agora. Em um ano construímos um apartamento, um estúdio e uma barraca de luxo, cada um com seu próprio jardim. Foi um ano difícil, um grande ano, um ano de aventura que nenhum de nós quer perder.

vida portuguesa

A vida portuguesa é ótima, estamos longe de casa, o que é muito bom para Stein. Stein pode perder a energia aqui e ir para a cama cansado e satisfeito, o que é diferente na Holanda. Stein funciona bem. Ele ainda frequenta uma escola holandesa onde trabalha muito em inglês e português. Tudo está melhorando um pouco e ele está interagindo rapidamente com outras crianças. É gratificante ver Stein crescer de uma forma que não é possível na Holanda. Lola tem uma namorada chamada Kiki desde janeiro. Cachorrinho super fofo e engraçado que é muito divertido !!

Estrada irregular

Denise também está um pouco melhor, às vezes tendo dias de doença e depois se aposentando. Esta é uma grande tarefa. Gir é uma grande rocha nas ondas. Sempre haverá coisas que encontramos, mas este é um ótimo caminho de aprendizado e não é uma coisa ruim. Vamos agitar essa estrada esburacada também!

Nós dois concordamos que você deveria ter pedido ajuda um pouco antes para alguns projetos. Talvez devêssemos ter lidado com isso de maneira diferente e não muitas coisas que queremos fazer de maneira diferente. Se alguém vier à mente, não pensaremos duas vezes. Porque você pode ler tudo e definir um orçamento para que as coisas não dêem errado. Mas você acaba em outro país, onde as coisas estão indo de forma diferente, uma epidemia que ninguém vê e uma guerra terrível está chegando que vai disparar todos os preços. Mas você não tem culpa, embarcamos em uma aventura e queremos fazê-lo novamente.

No geral, achamos que esta é uma boa experiência. Ainda não sabemos onde estaremos em 5, 10, 20 anos. De qualquer forma, o projeto será concluído com uma bela casa, um estúdio, um apartamento e uma luxuosa tenda. Café embutido e agradável jardim com auto-suficiência completa. Esperamos viver uma vida muito rica e saudável com espaço para fazer todos os tipos de coisas que gostamos. Então, por enquanto, vamos ao que interessa e trabalhar duro em um belo país, nosso pequeno paraíso. Mas podemos dizer: “Vivemos a vida dos nossos sonhos!!!