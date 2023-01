Sarri e Mourinho slalom paralelo rumo aos 100 pontos na Serie A e esperança-campeões

Desligado Massimo Perron

Roma e Lazio alcançam os mesmos resultados há duas jornadas: 2-2 na final, frente a Milan e Empoli, e as vitórias do passado domingo, por 2-0, frente a Fiorentina e Sassuolo. E com a 5ª posição na tabela de pontos (34 pontos).

slalom paralelo. por dois dias Lácio E Roma Eles tomam as mesmas decisões. Cheio de surpresas contra 2-2Empoli (perdeu 2-0 aos 82 minutos) e um milagroso 2-2 em casa Milão (Rossoneri 2-0 aos 86 minutos); 2-0 vitórias depois, sari tão distante sassuolo E Mourinho vs florentino. A classificação coloca-os juntos no 5.º lugar (que também temAtlanta) A Lazio está na frente, por enquanto, graças a uma vitória no clássico no jogo de ida e melhor saldo de gols.

No ano passado, o primeiro no banco na capital, foi bloqueado diante de Sarri Um ponto: Pouco Vantagem Ele estava de olho nos 100 no campeonato. Ele está lá 98Português A 97Ganhou metade dos jogos disputados (28 em 56), embora ambos sejam atualmente piores que seus antecessores: Fonseca Ganhou 104 Pontos em seus primeiros 56 dias, Inzaghi 110.

O treinador italiano tem média de pontos 1.750 Colocando-o no número 3 O tempo todo Atrás de Eriksson e Inzaghi na Série A (entre treinadores com pelo menos 10 reservas) o biancoceleste; Com Mourinho 1.732 está apenas em 10º lugar O tempo todo Giallorossi presidiu spalletti. área campeões Basicamente é justo 3 pontos acima Mas coça na sala de imprensa, onde Sari luta de longe Tara Mourinho anuncia friamente que quer adiar (possíveis) discussões com Diego Pinto para Trigoria da imprensa.

Desde quando Muito (2004) A Lazio jogou apenas 2 vezes no troféu de maior prestígio, perdendo Jogos decisivosRoma se saiu bem 9 ocasiões, um playoff que acaba mal é sempre um empate. Os currículos dos dois treinadores na Liga dos Campeões são muito diferentes: Sarri tem 24 Quase no banco e nunca passando das oitavas de final (junto com Napoli e Juventus), Mourinho tem alguns 151 Ganhou duas vezes (com Porto e Inter). READ Alejandro "comemora" a despedida de Cristiano Ronaldo

Os portugueses venceram a Série A 2 insígnias e asas 1, mas isso – pelo menos neste ano – está fora de questão. Talvez um objetivo mais realista copa italiana: Mourinho aproveitou este slalom paralelo ao eliminar o Génova, com Sarri a bater o Bolonha na quinta-feira para se juntar a ele nos quartos-de-final. Mas o placar oferece DerbyTalvez, apenas nas finais.

