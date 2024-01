Leo-Milan, o português tem ideias claras: “Queremos ganhar a Liga Europa. Na relação com Pioli…”

O campeão português Leo-Milan falou à Sky sobre o novo ano. O grande objetivo dos rossoneri é tentar vencer a Liga Europa. Aqui está parte de sua declaração.

Reporta-se a Leo-Milan, Skye

“Foi o pior momento da semana, não vencemos. No dia do jogo tivemos táticas e reuniões e depois o treinador disse que eu teria sido capitão sem o Theo e o Calabria. ele disse isso. Ele disse que tenho a confiança de todos. Todos ficaram felizes e eu consegui. Estou orgulhoso. Estou aqui há muitos anos, já é um prazer estar aqui, espero que possa acontecer outras vezes. Sou como Ronaldo e Mbappe? Sim, mas não sou egoísta. Posso fazer gols, mas se puder ajudar, ajudo meu companheiro. Envio. Os números fazem a diferença nesses níveis, porque Mbappé, Haaland , Messi produz números que falam por si. Se eu pensar como eles, estarei nesse nível. Cunhas? A relação foi um pouco estranha no início. Sou a pessoa que você tem que dizer a coisa certa e ser direto sem ficando muito espancado. Fale comigo por 30 minutos e eu não ouvirei. A atitude dele foi agressiva, sou tranquilo, então você precisa saber se comunicar comigo. Mas ele me entendeu e mudou. Muitas vezes ele me ligava para perguntar sobre minha família, se eu precisava de alguma coisa, como jogar. A partir daí nosso relacionamento passou a ser como o de pai e filho. Também tenho a responsabilidade de jogar para inspirar confiança quando entro em campo. Ele merece o melhor, me ajudou a crescer como homem e me tornou responsável. Ele sempre me diz a coisa certa e nunca me diz bobagens. Ele não fala muito comigo, mas me diz as coisas certas.

Objetivo da Liga Europa

“A Liga Europa? Sim, queremos vencer. O Ibra venceu e vai passar a experiência para nós vencermos. O Milão Ele nunca ganhou. Sabemos que temos a responsabilidade de lembrar disso com todos os meus companheiros.