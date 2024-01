“Liberdade é votar, não redes sociais.” Boom nas avaliações da televisão

“paz” e “violência”. “Guerra” e “Liberdade”. Palavras mais usadas Sérgio Mattarella Seu discurso de orador do nono ano é um jogo de ironia que repetidamente deu a impressão de se enrolar sobre si mesmo. “É essencial acomodar uma cultura de paz, não de indiferença ou neutralidade”, diz ele.

Rua

Assim, o presidente aponta um caminho que será percorrido pela “participação ativa na vida cívica” durante os agitados doze meses das eleições. “Para definir o caminho a seguir, quem decide é o voto independente. Não responda às pesquisas nem esteja nas redes sociais”, sublinha Mattarella, que, como sempre, dá mais atenção à comunicação não verbal. De pé e continuando a girar o anel no dedo anular, o chefe de Estado dá alguns passos em direção aos “queridos concidadãos”. Até a escolha da sala Tobanelli (já selecionada em 2019) parece uma notícia. Se é verdade que este espaço está localizado junto ao Vetratta Studio, o centro mais antigo do Palácio Quirinale, também é verdade que esta é a sala que Mattarella escolheu para abrir as portas aos italianos e a algumas obras de arte contemporânea. Isto testemunha a tensão em relação ao futuro do Quirinale. Sem frescuras e luzes, 10 milhões e 647 mil telespectadores olham em frente à TV tendo como fundo a árvore de Natal (que está aumentando em relação ao ano passado), apresentando o futuro Mattarella e uma novidade. Alertando para os perigos da inteligência artificial, procura desmantelar o “culto ao conflito” que leva à violência, especialmente da forma “mais odiosa” contra as mulheres. “Queridos rapazes – diz o Presidente – digo-vos em palavras simples: o amor é egoísmo, domínio, orgulho incompreendido. O amor – o amor verdadeiro – é mais que respeito: é dom, gratuidade, sensibilidade”.

Para além da falta de referências directas à política do nosso país, e muito menos à reforma constitucional que restringiu os poderes de Cole, Mattarella tem o mais elevado sentido de republicanismo e fé na palavra “unidade”. “A unidade não é uma força autoimposta, mas uma forma de ser. Um estado de espírito, uma abordagem unificadora, tal como é reconhecida nos valores fundadores da nossa civilização: unidade, liberdade, igualdade, justiça, paz.” Os valores da Constituição, baseados na identidade nacional, foram testemunhados na “devoção promulgada do povo de Kutrow” e na “reunião espontânea de muitas meninas após as horríveis atrocidades contra as mulheres”. A unidade laboriosa dos rapazes que cantaram “Romagna Mia” através da lama, “nos sorrisos das crianças autistas que trabalham diligentemente na pizza cabra” ou “nos sorrisos de quem o faz na Casa de Príncipe”.

dificuldades

Uma crença equilibrada por grandes áreas de ênfase de Mattarella nas dificuldades deste período (por exemplo “falta de trabalho”, “mal remunerado” ou “não de acordo com as expectativas e os rumos seguidos”), rica – precisamente – “violência”. “Entre Estados, na sociedade, nas ruas, nas cenas da vida quotidiana”, enumera o chefe de Estado. Em primeiro lugar, as guerras, “em curso e provocadas e ameaçadas”, além do ódio e da miséria, trazem o risco de “nos habituarmos a este horror” e de criarmos uma “geração perdida”, em que a tendência “para identificar inimigos ou mesmo inimigos “, às vezes é usado por quem fala ao povo.

Também aqui Mattarella traça a linha como um farol que ilumina os cantos escuros escondidos pela “cultura da paz” (“hoje não é um ato abstrato”, mas “o exercício mais urgente e concreto de realismo”). As formas de agressão” são uma mistura de verdade e falsidade. Sobre os imigrantes (“não podemos virar a cara e olhar para outro lado”), os frágeis e os idosos (“preocupados em carregar as suas famílias, o sistema de segurança social luta para ajudá-los” ), ou – com o devido respeito a algumas referências – “pelo dinheiro da assistência social do governo”. ” Mais – para aqueles que fazem a sua parte. Fazer isso é “contribuir, até mesmo financeiramente”.

No Il Messaggero