Milan, Leo Meza sai após os apitos: a resposta dos portugueses

O aparente distanciamento e a expressão perpetuamente descontraída que ele sempre exibe dentro e fora do campo são características enganosas: Rafa Leo ficou decepcionado com os apitos em San Siro no último jogo do ano. Quando Pioli o chamou de volta ao banco a menos de 10 minutos do final contra o Sassuolo, os portugueses nunca conseguiram causar impacto e a torcida do Mesa expressou sua decepção. Com uma enxurrada de assobios para sua estátua.

Leo aos olhos dos torcedores rossoneri

Uma estátua que merece alguns aplausos nesta temporada: apenas três gols e muitas, muitas falhas. Foram assobios de amor para Pioli, mas o avançado português sabe que pode fazer mais, como admitiu em entrevista à Sky: “Saber o que os meus companheiros e adeptos esperam de mim dá-me consciência e vontade de dar algo mais. Seja o capitão do futuro Estou feliz por jogar com esta camisa.”

Leo acreditava que poderia atingir o nível de Ronaldo

A modéstia não é seu ponto forte: “Meu ídolo Cristiano Ronaldo E sei que posso chegar ao nível dele, mas não sou um jogador egoísta, é igualmente importante para mim ter hipóteses de os outros marcar. Nesta época os números fazem a diferença, não posso me comparar com Mbappé e outros, mas é algo para manter na cabeça. Eu sei que quando faço isso posso estar no nível deles, acima deles.”

Falando em tops, seu melhor top 11: “É Mignon no gol em 4-3-3, Cancelo na direita, Theo na esquerda, Thiago Silva no centro… Van Dijk? Não… Rubén Diaz. Bellingham, De Bruyne, Matric no meio-campo. e na frente de Leo à esquerda, Vinicius na direita e Mbappé no centro.”

O baile e a música são os seus maiores interesses: “Estou sempre me divertindo porque são dois dos meus interesses que sempre cultivei ao longo do tempo. Adoro cantar, mas tenho feito isso ultimamente, comecei a ensaiar e me senti confortável, sou um cara que às vezes não fala muito, Eu gosto de me expressar cantando. “O futebol sempre esteve no meu destino, sonhei em ser jogador de futebol desde criança e tenho orgulho de fazê-lo no clube mais importante do mundo”.

Embora ainda jovem, Leo é referência para os jovens que estream nos rossoneri: “Tem muitos garotos bons. Eles trabalham duro e ouvem conselhos. Eles devem aproveitar todas as oportunidades e estar preparados para trabalhar duro, pois nunca se sabe quando essa oportunidade chegará. Fiquei tão feliz quando o sim bateu, uma sensação incrível. Quando cheguei ao Milan ninguém falava de mim, hoje sou um ídolo e por isso agradeço aos torcedores, porque sempre me pressionaram, mas de uma forma positiva, esperam algo mais de mim. Meu objetivo no futebol e na vida é nunca desistir”.

Leo sonha em vencer a Liga Europa

Depois de perder na Liga dos Campeões, o Milan será titular novamente na Liga Europa, o que é uma grande oportunidade para Leo: “O Ibra venceu, ele vai nos enviar a experiência para alcançá-lo. O Milan nunca ganhou: sabemos que temos uma responsabilidade com todos os meus companheiros Isso também deve ser lembrado“.