Morre Papa Emérito Bento XVI, missa fúnebre 5 de janeiro – ao vivo – especial

Bento XVIO primeiro papa emérito desde sua histórica renúncia ao pontificado em fevereiro de 2013, encerrou sua jornada terrena nesta manhã.

“É com grande tristeza que anuncio que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no mosteiro Mater Ecclesiae no Vaticano”, acrescentou Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa do Santíssimo Sacramento. Ele anuncia desde a manhã segunda-feira, 2 de janeiroCorpo Joseph Ratzinger Ele estará na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para saudar os fiéis. À medida que a notícia se espalhava imediatamente pelo mundo, condolências e testemunhos começaram a chegar de todos os continentes. Ao meio-dia, Bruni fez uma apresentação comovente na sala de imprensa do Vaticano, que imediatamente ficou lotada de repórteres, fotógrafos e equipes de televisão de todo o mundo. O funeral de Bento XVI será celebrado na quinta-feira, 5 de janeiro, às 9h30Será conduzido pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro.

“Permaneça firme na fé! Não se confunda!… Jesus Cristo é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida – e a Igreja, com todas as suas imperfeições, é verdadeiramente o Seu corpo.” Este é um dos legados espirituais do Papa Emérito Bento XVI aos seus fiéis. desejo, que será publicado no início de janeiro no livro Nothing at the Truth, do arcebispo Georg Gänswein, seu secretário pessoal, juntamente com Saverio Keita para a Piemme Editions. ANSA aprende isso com antecedência.

Faleceu o primeiro Papa Emérito Ratzinger





A escolha revolucionária da renúncia

“De acordo com os desejos do papa emérito, seu funeral será um símbolo de simplicidade. Serão solenes, mas sóbrios”, disse um porta-voz do Vaticano. “O pedido expresso do Papa Emérito é que todos esses ritos fúnebres, rituais, gestos de dor sejam em nome da simplicidade”, acrescentou. Assim terminaram os dias de grande temor pelo agravamento do estado do Papa que começaram na quarta-feira passada, quando ao final de uma audiência geral na Sala Nervi, o Papa Francisco pediu aos fiéis que fizessem uma “oração especial” pelo seu antecessor. Aquele que estava “muito doente” “implorou ao Senhor que o consolasse neste testemunho de amor à Igreja até o fim”.

A Lectio Magistralis de Ratzinger no Senado em 2004





Matteo Bruni informou hoje que Ratzinger ungiu os enfermos na tarde da última quarta-feira, novamente no mosteiro Mater Ecclesia e na presença dos ‘Memories Domini’ que cuidam da casa. Ontem à tarde, o Cardeal Vigário Angelo de Donatis presidiu uma oração pelo Papa Emérito na Basílica de San Giovanni in Laterano, Diocese de Roma. Ainda hoje, momentos de oração e luto começaram nas paróquias e dioceses após a notícia de sua morte.

Enquanto isso, começam no Vaticano os preparativos para os ritos dos próximos dias, que, apesar da “simplicidade” pedida por Bento XVI, incluirão momentos públicos na basílica e na praça e a chegada de delegações estrangeiras para o funeral. “A morte do Papa Emérito Bento XVI é um luto para a Itália”, disse o presidente Sergio Mattarella. Sua gentileza e sabedoria beneficiaram nossa comunidade e toda a comunidade internacional. Ele continuou com devoção o serviço de sua paróquia. Humildade e paz no papel inédito do Papa Emérito, cuja imagem é inesquecível para o povo italiano. Intelectual e teólogo, expôs com elegância as razões do diálogo, da paz, da dignidade humana, dos mais altos interesses das religiões. Vemos seu testemunho e seu exemplo.

