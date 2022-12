números e registros portugueses

Com a passagem oficial de Cristiano Ronaldo pela Arábia Saudita, chega ao fim uma era para o fenómeno português: bye bye Europe.

A notícia ficou no ar por um tempo, e à noite veio a notícia oficial: cO novo jogador do Al-Nasr é Ristiano Ronaldo, a equipe foi treinada pelo ex-Roma Rudi Garcia. Contrato ultramilionário até 2025: vamos recuperar a vida de CR7.

Foi assim que Cristiano Ronaldo estreou jogo lisboa A 17, 29 de setembro de 2002: Uma época ao mais alto nível, que terminou com um convite especial de Sir Alex Ferguson: o Manchester United seria a sua segunda casa, assim como a sua segunda experiência como futebolista profissional.

com eu demônios vermelhos Ele se dá a conhecer em todo o mundo, trazendo para o campo um estilo completamente novo, habilidades que foram estudadas, experimentadas e testadas novamente, e há anos entrega chutes como um verdadeiro campeão.

Publicidade Six Seasons Old Trafford: 292 jogos, 118 gols e 59 assistências e o Primeira fruta de ouroAssim como a primeira Liga dos Campeões.

A marca de CR7 na Inglaterra foi profunda: três Premier Leagues, um Mundial de Clubes, três Copas da Liga e dois Community Shields.

No 2009 transferência de registro Real Madrid Por 94 milhões: I Blancos escreveu firmemente seu nome na história deste jogo. Ele quebrou recordes, ganhou tudo o que havia para ganhar, marcou gols que ninguém havia feito antes.

450 gols e 131 assistências em 438 partidas de partes Bernabéu, além de quatro Bolas de Ouro e quatro Ligas dos Campeões: algo inimaginável. No Real, ele ganhou dois campeonatos espanhóis, duas Copas da Espanha, duas Supercopas da Espanha, três Mundiais de Clubes e duas Supercopas da UEFA: uma campanha incrível.

No 2018 Chegada à Itália, em Juventus: A Serie A está atraindo os melhores jogadores do mundo novamente? Ele não pensa duas vezes, aceita o amor de Agnelli e se lança no enésimo desafio de sua carreira: este também vence. Preto e branco em três anos 134 jogos, 101 gols e 22 assistências: Antes de seu retorno ao Manchester United começou a espiral descendente de sua carreira.

O clima que se via na Inglaterra havia desaparecido há 10 anos, mas em sentido negativo: Ronaldo sentia-se crescido, mudado e amadurecido, enquanto o United parecia mundos atrás e parado no tempo.

Desentendimentos com o treinador não impediram Ronaldo de marcar mesmo 27 gols e 5 assistências em 54 jogos: Antes da pausa para a Copa do Mundo no Catar, ele agora é o novo jogador do Al-Nasr.

O fim de uma era, um adeus oficial à Europa, para o que – em teoria – o futebol conta. Nas últimas sessões do mercado de transferências, seu nome foi comparado a inúmeros clubes, embora o feedback ou pelo menos as empresas capazes de atender às suas enormes demandas econômicas.

Agora um novo capítulo, agora oAl-Nasser: O que ele deixou, porém, é que Cristiano Ronaldo ficará marcado na história do futebol.