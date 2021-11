Visit Qatar apresenta processador e site exclusivo para turismo

Turismo no Catar, O Conselho Nacional de Turismo do Catar anunciou o lançamento de um site dedicado e aplicativo de acessório de viagem personalizado em 11 idiomas: inglês, italiano, francês, russo, hindi, chinês, turco, alemão, espanhol, português e árabe. O lançamento é parte integrante de uma estratégia mais ampla de transformação digital que visa aumentar o fluxo de visitantes e hóspedes internacionais, com o objetivo de fazer da experiência do cliente o foco da oferta turística.

O novo site e aplicativos Visit Qatar complementam a estratégia de turismo do país, que visa se tornar um líder global. O Catar se prepara para receber visitantes de todos os cantos do mundo após a reabertura das fronteiras e garante aos visitantes todas as facilidades para explorar melhor os atraentes destinos do país.

O aplicativo tem uma variedade de recursos incríveis que vão desde visualizações em 360 graus e visão geral de sites icônicos até itinerários personalizados. Além disso, inclui um calendário para mantê-lo atualizado sobre eventos esportivos, culturais e empresariais, bem como festas, exposições e notícias relacionadas com compras: um verdadeiro guia para ajudar os visitantes internacionais a planejar e aproveitar da melhor forma sua própria sala de estar.

O site www.visitqatar.qa, agora disponível em 11 idiomas, é uma excelente ferramenta porque permite organizar e descobrir ideias para a sua viagem, proporcionando aos visitantes todas as informações, incluindo hotéis, restaurantes e locais, e sugestões. Para se preparar para uma estadia agradável.

Diretor em exercício, Conselho Nacional de Turismo do Catar Berthold Trenkell, Disse: “O Catar finalmente dá as boas-vindas a todos os visitantes e temos o prazer de mostrar a eles tudo o que o país tem a oferecer. Também estamos nos preparando para lançar o processador Visit Qatar e o site em outros idiomas ainda este ano.

A Qatar Tourism introduziu vários curadores em seu site, oferecendo sugestões personalizadas sobre como os cataristas podem se envolver nas melhores experiências culinárias, eventos de arte, eventos esportivos e compras de luxo. Os curadores criaram planos de viagem para mostrar seus destinos favoritos no Catar e manter todos atualizados sobre as novas vagas no país. Ao longo do ano, o site contará com curadores adicionais.