Modena assassinado hoje: ele confessa ter matado sua mãe – Chronicle

Modena, 16 de novembro de 2021 – Genocídio Dentro Via Dee Mancini, Área Irmãos Rochelle UMA Modena. Ele será o filho 48 anos, Matar Mãe, 71. Site I. Bombeiros E isto 118 Ao abrirem a porta da casa, encontraram o corpo da mulher caído no chão. No site Polícia Estadual, Com a força de vôo liderando Inquéritos.

Não está claro se a pessoa a bateu ou estrangulou. Aparentemente ele estava no passado Questões relacionadas ao abuso de álcool. Ele teria dito a um amigo que estava com ele esta manhã que ele havia matado sua mãe Sentado no bar. Em seguida, o alarme da polícia disparou e o homem de 48 anos foi levado para a delegacia.

Como revelado, Alguns vizinhos ouviram gritos altos à noite, Essa é uma situação Repita frequentemente. Por volta das 10h30, quando os bombeiros e 118 equipes de resgate chegaram, o corpo da mulher foi encontrado sem vida. A polícia científica e um magistrado de plantão estão no local.

