Eles podem matar um homem com veneno

Muitos exemplos da caravela portuguesa, uma espécie “alienígena” conhecida pelo seu veneno mortal, são encontrados na costa oeste do Reino Unido.

Caravana portuguesa fotografada nos Açores. Obrigado: Andrea Sentini

Depois de dias de mau tempo e uma forte tempestade, muitos modelos Caravana portuguesa (Psalia psalis), Uma criatura marinha aquática, com uma aparência vaga, como um Medusa. Este é realmente um Sifonóforo, Uma coleção de quatro organismos diferentes (chamada zooidi) Vivendo Coexistência E vivem dependentes uns dos outros. A caravana portuguesa é conhecida em todo o mundo Poção Muito poderoso; Na verdade, esses gravetos podem doer muito e paralisar os membros, deixando marcas de queimadura e matando uma pessoa por choque anafilático.

Fibras encontradas em St. Anne’s Beach (perto de Blackpool), Einstein Beach em Mercedes e outros territórios britânicos Extensa cobertura da mídia Nos jornais estrangeiros, porque a caravana portuguesa não é uma Espécies Geralmente vive nas águas de “sua majestade”, por isso está definido Estrangeiro. Está localizado no coraçãooceano Atlântico, Nos oceanos Índico e Pacífico, especialmente nos trópicos e cinturas subtropicais, no entanto, é facilmente encontrada mesmo em latitudes elevadas como a costa do arquipélago dos Açores. A caravana portuguesa também passa ocasionalmente pelo Estreito de Gibraltar mar Mediterrâneo Oeste, onde as vistas estão se tornando cada vez mais frequentes.

Em 2010, uma mulher de 69 anos foi morta por uma caravana portuguesa enquanto tomava banho em Villaputzu, na Sardenha. Este é provavelmente o primeiro Caso de morte Foi gravado no Mar Mediterrâneo por causa desta criatura “alienígena”. “É um sifonóforo flutuante, um grande vento na bexiga. O corpo do animal não é muito grande, mas os tentáculos chegam a 20 metros de comprimento. Ele cai em um lugar com uma longa tenda. É como uma secreção, e o resto do sintoma é como ferro quente. Ele informou a ANSA Na época do acidente catastrófico, o professor Ferdinando Boro era professor de zoologia e antropologia na Universidade Federico II de Nápoles e chefe do projeto “Occhio alla medusa”.

Um dos espécimes recentemente levado à praia na Grã-Bretanha foi descoberto por Carl Lee, que mora na praia de Einstein. Ele compartilhou sua experiência Liverpool repetiu: “É muito estranho. A princípio pensei que fosse um balão. Tinha percebido Pneumotórax, Que é a bolsa de ar mencionada pelo Professor Boro. Em roxo e rosa, esse componente, localizado além da superfície da água, permite que os sifonóforos sejam transportados pelo ar e pelas correntes oceânicas. A caravela portuguesa não nada activamente, mas actua como uma criatura planctónica, pelo que se ocorrerem condições climatéricas adversas pode ser transportada para mais longe da zona onde normalmente vive, como aconteceu recentemente no Reino Unido. As barracas mais longas – atingindo 30-50 metros em alguns exemplares – são tão perigosas que, mesmo que os animais morram, divulgar a presença desses cadáveres nas praias pode evitar que alguém fique gravemente ferido ao tocá-los.