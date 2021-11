Aberto, Grasso al Fatto.it: “O Conselho do Senado teve que bloquear a prática exigida por Renzi. Este é um ato de ignorar a lei.”

o Giunda para imunidade no Senado Começou a atender ao pedido Matteo Renzi Ele pediu ao Senado Caselli que “tomasse todas as medidas” para proteger seus direitos constitucionais. Senador no início da reunião do conselho Pietro Grosso Apresentou julgamento rejeitado pelo centro direito e Itália Viva (Composto por 3 membros em 23 componentes). “O julgamento preliminar vem da aplicação do artigo 68 da Constituição – explica os microfones de Grosso. ilfattoquotidiano.it – Disse-lhes que parassem com a prática em Giunda e com o advogado da República de Florença Giuseppe Cresso, entretanto se quiserem usar a notícia Compartilhado Eles não são o resultado de interceptação, mas o resultado da apreensão do telefone Vincenzo manes (Um dos ex-conselheiros profissionais de Renzi e financiadores importantes durante a época do Palazzo Chiki Fundação aberta, Ed) Em seguida, foi copiado e utilizado. “Em seguida, acrescentou:” O sequestro foi apelado para o Tribunal de Recurso, que o confirmou. Portanto, foi um sequestro contra um não deputado. Ignorando a lei Porque mencionei a lei. O julgamento preliminar foi obtido O único voto positivo Pelo senador Grosso, Com 5 estrelas se abstendo de votar, precisou de mais tempo para averiguar o conteúdo do discurso proferido pelo ex-magistrado. “Se houvesse uma decisão preliminar, o caso estaria fora da agenda”, disse ele. Mauricio caspari. O Conselho pode ser o próximo em relação ao caso Renzi 24 de novembro Com o julgamento de Matteo Renzi a pedido da Itália Viva.