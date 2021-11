Características e interesses de espécies conhecidas

Animais sem cérebro, criaturas específicas podem sobreviver mesmo sem esse órgão anormal. Deixe-nos saber sua singularidade.

Animais sem cérebro, Eles estão presentes em todos os animais com simetria bilateral, incluindo organismos, vertebrados e humanos, que não são o principal órgão do sistema nervoso central.

Freqüentemente Estes são animais raramente vistos, Porque se escondem ou porque vivem a dez metros de profundidade.

Descobriremos que você pode encontrar e reconhecer esses incríveis e característicos animais sem cérebro a qualquer momento.

Animais sem cérebro

Animais sem coração Criaturas atraentes como onde vivem. Vamos descobrir o que são esses animais.

Existem criaturas sem cérebro no mundo, no entanto, que tornam seu ciclo de vida normal.

Principalmente, essas são espécies marinhas que preservaram sua morfologia como faziam há milhares de anos.

Lá Lista de animais sem cérebro:

Caravana portuguesa;

Pepino do mar;

Medusa Cassiopeia;

Ouriço-do-mar;

Estrelas do mar;

Lírios do mar.

Caravana portuguesa

É a caravana portuguesa Uma criatura Criado por uma colônia Hidrogênio. Esses mesmos organismos distribuem funções vitais essenciais Ausência de cérebro e coração.

A caravana portuguesa atinge um comprimento de 30 metros. Seu corpo é dotado de bolsas flutuantes com cerca de 15 cm de comprimento.

Mas, como dissemos, pode atingir até 30 metros e tem tentáculos fortes presos a ele. Tem uma cor azul púrpura, às vezes levando ao fúcsia.

Ele contém mais de 10 tipos diferentes de toxinas, cada uma caracterizada por uma única cor, todas elas tóxicas para os humanos.

Esta não é uma corrida comum na Itália, Apesar de algumas vistas do Mar Mediterrâneo com o aumento das temperaturas.

Pepino do mar

Pepino do mar Isso inclui animais sem cérebro Possui pequenas terminações nervosas em pequenos tentáculos e laringe.

O pepino-do-mar recebeu esse nome devido à sua forma particularmente alongada E coberto por relevos. Podemos encontrá-lo em todo o Mediterrâneo.

Este animal É um pouco uma reminiscência de minhocas e como se move, Isto é, por contrações de músculos circulares e alongados.

Pepino do mar Tem excelente capacidade regenerativa E há cinco longas fileiras de cordões umbilicais, dois dos quais são dorsais (caminho cruzado) e três ventrais (caminho cruzado).

Vive na areia lamacenta ou nas fendas das fendas, rastejando entre as algas.

Medusa Cassiopeia

As medusas Cassiopeia são equipadas com um sistema denominado difuso ou reticular, Ou seja, a pele é coberta por uma rede de nervos interligados que enviam informações sobre o que está esfregando.

A principal característica desta água-viva são seus tentáculos altamente venenosos que pegam suas presas.

Água-viva Cassiopeia Pode atingir até 30 cm de diâmetro, É de forma circular E tem um guarda-chuva em forma de disco que se desconecta, que fica com as cores Amarelo e verde.

Tem pequenas tendas, Que começa na boca e termina com uma protuberância em forma de botão, Azul e roxo.

Apesar de pertencer ao gênero, a Cassiopeia não se desprende completamente, mas pode causar alergia em alguns indivíduos.

Ouriço-do-mar

O ouriço-do-mar é um animal sem cérebro e sistema nervoso Mas apesar de ter uma anatomia antiga e básica, ele pode desempenhar funções vitais em qualquer assunto.

O arco do mar é conhecido por sua aparência, Um esqueleto O exterior é coberto com pontas afiadas Eles podem ter uma toxicidade poderosa.

Sua forma é discóide ou esférica (esférica), Sem braços ou pernas, mas estão localizados dentro Em vez de todos os seus Elementos chave.

O corpo do ouriço-do-mar é dividido em partes ou partes: oral e aporal. Região oral, onde vemos a boca do animal, De frente para o chão.

euAlém dos afrodisíacos, encontramos o ânus e a metáfora dos ouriços. Ele se conecta diretamente com seu sistema ambulatorial.

O ouriço-do-mar é adequado para diferentes climas e ecossistemas marinhos, e pode viver nas profundezas e perto da superfície.

Estrelas do mar

Starfish não tem um cérebro, mas um sistema nervoso feito de nervos E que é um emaranhado de nervos Envia informações de diferentes partes do corpo, Atua como uma espécie de cérebro.

O tamanho da estrela do mar pode variar Significativo de um diâmetro de passagem 2 cm a 1 m. Existem mais de 200 espécies, mais precisamente chamadas de asteróides.

Recurso Este animal marinho Era sobre seu corpo. iniciar Consegue recriar algumas partes Se for dilacerado, uma nova estrela nascerá em todos os lugares.

Outra peculiaridade é sobre as cores brilhantes E estilizados, podem ser: amarelos, verdes, rosa, vermelhos e homogêneos e coloridos. Algumas espécies De estrela do mar Eles brilham.

Bonita e conhecida por sua singularidade, a estrela do mar é definida como uma das populações mais turbulentas do oceano.

Esponja do mar

Esponjas marinhas não têm órgãos específicos ou sistema nervoso definido. Sua principal função é realizada no nível celular.

Esponja do mar É um dos animais mais antigos do mundo, Que habita os oceanos pré-cambrianos há 570 milhões de anos.

Dimensões De esponja do mar Eles variam de alguns cm a cerca de 2 m. Não há simetria física porque é muito mutável.

o O corpo é composto por três tipos diferentes de células Integrado em um que desempenha as funções mais essenciais, como proteção, nutrição e reprodução.

Esponja marinha, como a maioria dos animais Tem uma função, ou seja, contribui para a pureza e clareza da água, Eles retêm com filtração muitas das partículas que causaram o torpedo clássico encontrado nas profundezas do oceano.

Lírios do mar

Os lírios-do-mar são a classe mais antiga e sem cérebro de equinodermos.

Grenóides, ou lírios do mar, eram comuns em todo o Paleozóico. EExistem mais de 600 espécies diferentes Eles são encontrados em todos os mares do mundo, exceto nos mares Negro e Báltico.

Eles têm uma forma que lembra uma planta Do que um animal. O corpo deles Desenvolve a partir de Um monumento ou personagem, Tendo ou suportando vísceras, Cinco braços flexíveis, Geralmente ramificado e em forma de pena; A boca e o ânus estão localizados na superfície oral, voltados para cima.

No primeiro estágio de vida, as larvas nadam livremente no plâncton e então se ancoram com um fungo no substrato e se tornam pênticas.

Os lírios marinhos comem uma grande variedade de proteases (actinobodes, diatomáceas e outras algas unicelulares, foraminíferos), larvas de invertebrados, pequenos crustáceos e detritos orgânicos.

Raffaella Loretta