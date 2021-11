Fogia, a “agressão brutal” de uma turba contra dois estranhos: pontapés e socos mesmo quando estão inseguros. Cinco presos

Em frente Espancamento E então o Roubo. Muito jovem novamente. Mais uma vez um Focia. A localização é sempre a mesma: muito central Praça do mercado, O local da “vida noturna” da capital Dano, já em agosto e setembro, quando as noites das crianças eram entristecidas por ataques brutais organizados por pares ou menores. Real Penalidade de viagens Telefones, dinheiro ou pior, “ensine uma lição” a Homossexuais, Estrangeiros, mulheres e Desabilitado. Um olhar é demais, uma palavra errada, terminando no meio de uma chuva de chutes e socos. Às vezes, as vítimas são selecionadas aleatoriamente, sem saber os alvos de crianças más que cresceram em sua sombra. Chefes da focia, Constantemente procurando uma distração para provar sua força.

Isso é o que aconteceu com dois jovens no último dia 26 de setembro Luzerna, Município na Província de Focia. Quando chegaram à capital para uma noite de bebedeira, uma multidão os atacou. Dois Parentes Estavam bebendo um coquetel e sentados na calçada quando dois jovens perguntaram por que os olhavam com tanta teimosia. Surpreso com a questão do Tom ameaçador, Os dois meninos negaram se ver, mas o grupo já havia proferido a sentença. “eles vieram Foi atacado violentamente Recém-chegados – O juiz de primeira instância escreve em seu despacho Antonio Siguranza – Com Chutes e Socos, Imediatamente apoiado por um grande grupo de jovens próximos, convocados por um dos dois primeiros agressores “. As vítimas” foram imediatamente cercadas pela realidade. Branco Depois de cair no chão e ainda estar lá, ele foi repetidamente espancado com chutes e socos violentos Desarmado Para resistir a qualquer tentativa de resistência “. Piazza Mercado O mesmo roteiro já visto em outros ataques. Um dos dois tentou escapar, mas foi pego e atacado novamente. Ele acorda quando ajudado: o grupo tirou o pequeno dele. Dinheiro Que ele tinha no bolso da calça. O rebanho ainda rouba sua companheira Torta Em que ele pagou e Telefone. No hospital, os médicos diagnosticam o trauma em 44 a 55 dias.

De acordo com as investigações realizadas, o rebanho Equipe móvel Liderado pelo Vice-Comissário Mario gracia E integrado por pm Pink Think O Ministério Público Estadual de Foggia tem oito membros, cinco dos quais são adultos. A reclamação das vítimas e a ação policial conseguiram identificar os culpados em um mês: o que define o juiz de primeira instância “Um lixo vergonhoso Luigi, 36, foi preso BrondiCosimo Tomiano, 20 anos Gingero, E 19enni Dennis Falio E alto Rotolo, Finalmente Francesco Pio, de 18 anos Tomiolo. O juiz de instrução, conforme solicitado Advogado da focia, Está sendo mantido sob sua custódia Na prisão “O detido tem apenas a capacidade de quebrar as raízes da possibilidade de os detidos continuarem com suas atividades criminosas”, explicou o magistrado. Menores de 18 anos, mas muito perigoso para o judiciário: crianças que podem terminar um “Agressão Animal” Obrigado pelo poder transmitido através de “Multidão incontrolável” Isso não apenas acidentalmente causa grandes danos, mas também cria “vivo s” junto com outras ganguesSom de aviso “Houve infortúnio na comunidade pela necessidade (quase) desnecessária de violência brutal ser usada com dois estranhos – o juiz Skranza – estando no lugar errado na hora errada”.