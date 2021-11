18/11/2021 – O FATV | Treviso Architectural Foundation Combinado, nos próximos 6 e 13 de dezembro, Mantenha o vácuo, Dois Eventos, em modalidade webinar, moderados por Paulo Panetto, Arquiteto da EXiT Related Architects, com o objetivo de aprofundar seus planos e estruturas Enrico Moldeni e Lobes Brenna. “Para concluir meu discurso, exorto-os a considerar seu trabalho como um futuro lugar para as crianças. Cidades e paisagens criam um mundo de suas imagens e desejos. Quero que você considere o que é exatamente o oposto da definição do seu trabalho: na verdade, você não deve apenas construir edifícios, mas também criar espaços livres para proteger o vazio para que o excesso não nos cegue, e o vazio. Benefícios. No nosso frescor ”. Este é o resultado da intervenção de Wim Wenders na audiência dos Arquitetos em Tóquio em 1991 para “The Urban Landscape”, que é publicada desde 1992 em um de seus livros, The Act of Seeing, que possui um grande acervo de textos e intervenções. . Seu período de arte mais próspero e interessante. Ao colocá-lo em uma perspectiva contemporânea caracterizada pela crença no desenho urbano dos anos oitenta e na própria realidade objetiva e autoritária dos anos noventa, este texto fornece um impulso interessante e fundamental para a necessidade de construção do espaço. . O vazio dos vendedores pode ser chamado de espaço de discurso capaz de ensinar às crianças a visão, mas a base para se sentir bem em um espaço. Ao mesmo tempo, o conceito de preservação do vácuo parece ser muito contemporâneo e relevante para a compreensão do público do arquiteto. A definição bem conhecida do escultor catalão Eduardo Chillida de um edifício como um vazio lembra: “Quando construímos, o que fazemos é ocupar uma quantidade conveniente de espaço, isolar e proteger, e toda a arquitetura é derivada desse requisito.”

Ou Alberto Combo Pisa cita um provérbio andaluz para descrever a obra dos arquitetos portugueses Manuel e Francisco Ayers Medius: "Para construir uma casa, você pega um punhado de ar enfiando-o em algumas paredes." Enrico Moldeni E estude Lobes Brenna Focalizando os temas do espaço na arquitetura, eles apresentarão seus projetos e suas atividades de pesquisa de uma forma que descreva sua biografia profissional, sua função competitiva e sua arquitetura. Enrico Moldeni

6 de dezembro de 2021, 17h30 às 19h30, site Arch_Learning

Enrico Moldeni sempre dedicou grande atenção e dedicação ao tema do espaço na arquitetura durante a sua formação com Elias Torres e no seu trabalho no campo da investigação (especialmente dedicado à obra de Alvaro Sisa Vieira). A consistência de sua arquitetura e seu processo de design. Ele trabalha em Milão e dirige atividades de ensino na Universidade de Gênova. Lobes Brenna

13 de dezembro de 2021, 17h30 às 19h30, site Arch_Learning

Lopez Brenna é um estúdio ítalo-português fundado em 2011 por Christiana Lopes e Giacomo Brenna em colaboração com Francisco e Manuel Ayers Medius em Lisboa.

Os primeiros projectos do estúdio foram construir medidas à escala arquitectónica, para operar com precisão e contenção sobre o tema das pequenas intervenções relacionadas com a arquitectura de interiores, o vazio e os espaços intersticiais. Ambos desenvolvem atividades docentes na Academia de Arquitetura de Mendrisio.