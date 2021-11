Um proprietário de terras e seu cachorro sufocados

Montecio di Precalcino – Fogo em casa, um homem morre com seu cachorro. Os bombeiros estão envolvidos desde as 5h55 de hoje, 18 de novembro Via Bra Castello em Levà di Montecchio Precalcino Infelizmente o dono da casa e seu cachorro que estava lá dentro não puderam fazer nada porque a casa estava pegando fogo. Vítima Gianni Maroto, 75, é radiologista aposentado do Hospital San Bordolo.

Mais informações

Quando os bombeiros chegaram, o incêndio, que começou à noite, já havia engolfado todos os dois andares da casa com fogo e fumaça. Embora os bombeiros tenham chegado em grande número e veículos – na verdade, eles chegaram de Vicenza com um carro de bombeiros, dois caminhões-tanque, um caminhão com escada, 10 operadores e um guarda – nada pôde ser feito.

À excepção da intervenção da casa vizinha, trata-se de uma moradia com duas famílias em dois pisos. Quando os bombeiros com respirador autônomo entraram na casa, eles encontraram o corpo do homem e seu cachorro. Atualmente, estão em andamento as obras de resfriamento dos restos mortais da casa. Funcionários da Zoom e Carabinieri também estiveram no local. Agora estão sendo feitas tentativas para reconstruir o que iniciou os incêndios.

Vítima

Gianni Maroto, 75, radiologista aposentado, morreu no incêndio. O cão e o dono morreram envenenados por fumaça com efeitos sufocantes. Parece que a causa do incêndio pode ter sido no fogão a querosene.