Os Friedkins estão agora avaliando se renovarão o contrato de Mourinho

No domingo, ao final da partida contra a Udinese, uma nova lua de mel parecia ter começado entre Mourinho e Roma, mas apenas 4 dias foram suficientes para voltar no tempo. “Há pessoas aqui que não têm história na Europa, que jogam superficialmente.” Não estamos no nível de acusações e expurgos rápidos após o 6-1 de Bodo, mas são palavras da moda.

Especialmente quando você pensa naquela família Friedkin Está a ponderar renovar o contrato do esperançoso e esperançoso português, já que a pausa árabe não lhe agrada. Portanto, a bola está na quadra da propriedade, que se comunica com Mou, mas interpreta o jogo de forma diferente. Os portugueses, por seu lado, têm ideias claras.

“Eles estão num nível superior. Sou pago para resolver problemas porque eles também têm outros interesses.”. Para uma família que não cresceu no futebol em Trigoria, eles explicam como é perfeito conviver com um treinador que conquistou 26 títulos. Para ser claro, um salário de 8 milhões para um técnico significa um número importante, mas foi Dan Friedkin quem contratou Leonardo DiCaprio por 30 milhões para o seu último filme. Em outras palavras, outros níveis.

Como escreve a Gazzetta dello Sport, dois anos e meio de convivência deixaram claro que as provocações – algumas inofensivas, outras irritantes – são melhor metabolizadas quando o coração está em outro lugar, desde que o ambiente não esteja muito aquecido. . Isso está acontecendo aqui, na medida em que a “equipe Friedkin” é obrigada a não aceitar mais comentários em suas redes sociais (que são dedicadas a outras coisas), o que se tornou um desabafo para os não fãs de Oxford.

Claro, a família sabe que todos querem uma atualização vitalícia para José, e isso será avaliado. Mas, assim como a qualificação para a Liga dos Campeões, Friedkins só viu isso na TV até agora. Os 15 milhões arrecadados até agora na Liga Europa são, na verdade, migalhas em comparação com a dieta dos “tubarões” que Mou inspirou.

Mas uma pergunta de quinta-feira ressurgiu: por que a Roma de Fonseca venceu os grupos da Liga Europa e por que este não? Da Suíça (Young Boys) à Suíça (Servet) nos chats principais de ontem, essas escalações titulares rodaram. 2020-21: López; Fazio, Kumbulla, Jesus; Karsdorp, Villar, Cristante, Peres; Pérez, Pedro; Prefeito. 2023-24: Svilar; Llorente, Christian, Antica; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. Tem certeza de que o time está mal?