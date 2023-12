Fortes tempestades, vento e neve em baixas altitudes

Alerta meteorológico para sábado, 2 de dezembro de 2023

Sábado

Uma perturbação de origem atlântica continua a afectar a nossa península e, nas próximas horas, o tempo irá deteriorar-se significativamente no nordeste do país.No contexto de um aumento geral e significativo da ventilação na maioria dos territórios, para um transporte transitório rápido mas localmente intenso para o centro e várias partes da Campânia.

Com base nas previsões disponíveis, o Departamento de Defesa Civil em acordo com as regiões em causa – que são responsáveis ​​pela implementação dos sistemas de defesa civil nas regiões em causa – emitiu ontem um novo aviso de condições meteorológicas adversas que foi prorrogado. Os eventos meteorológicos que afectam diferentes partes do país podem determinar criticidades hidrológicas e hidráulicas reportadas no Resumo Nacional, no Boletim Nacional de Criticalidade e de Alerta.www.protezionecivile.gov.it)

A notificação fornece A partir da tarde de sexta-feira, 1º de dezembro, as províncias autônomas de Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia sofrerão chuvas generalizadas, incluindo trovoadas. Esses eventos são acompanhados por fortes chuvas, atividade elétrica frequente e ventos fortes. Além disso, a partir da tarde de sexta-feira, 1º de dezembro, são esperados ventos fortes desde as primeiras horas da manhã sobre Emilia-Romagna, Toscana e Marche vindos das quatro regiões ocidentais, principalmente do sudoeste. 2 de dezembro sábado, na Úmbria, Lácio, Abruzzo, Molise, Campânia e Puglia, com reforços de fortes tempestades nas zonas costeiras e montanhosas, até tempestades na cordilheira dos Apeninos. Fortes tempestades em costas expostas.