O que realmente vale a pena e como escolher um fornecedor para economizar

O mercado energético protegido está prestes a terminar e, a menos que haja novas e improváveis ​​extensões, estaremos a mover-nos “livres”. A partir de 2024, serviço definido como “preços protegidos”, ou seja, estabelecidos pela Entidade Reguladora de Energia, Redes e Ambiente (ARERA). O No seu lugar Interesse dois: 10 de janeiro para o gás, 1 de abril de 2024 para a eletricidade. O conflito político eclodiu sobre as tarifas de eletricidade entre a maioria. O governo Maloney vem dizendo há meses que quer estender mais serviços de segurança, mas a medida não foi incluída no último mandato energético aprovado. A decisão provocou reações da oposição e de aliados como Matteo Salvini, da Liga, do Partido Democrata e da CGIL, todos os quais concordaram de forma incomum sobre o assunto. Fontes do Ministério do Meio Ambiente confirmaram ao Today.it que o ministro Gilberto Pichetto Fratin continua negociando com a Comissão Europeia buscando ampliar o mercado elétrico protegido, mas o mercado livre faz parte do Pnrr. A incerteza não ajuda os consumidores, distraídos pelas mudanças que afectam as suas contas: vamos ver o que muda a partir de 2024 e o que é realmente confortável entre um mercado livre e protegido.

Do serviço protegido ao mercado livre: não é um choque

A confusão sobre o tema é confirmada por uma pesquisa encomendada pela Facile.it: mais de 13 milhões de italianos não sabem que o serviço de segurança vai acabar. Cerca de 1 milhão de pessoas temem ficar sem abastecimento e 12 por cento temem o aumento das tarifas. Esclareçamos imediatamente que a transição de um mercado protegido para um mercado livre não será um choque do dia para a noite e, acima de tudo, ninguém ficará no escuro e no frio. A incerteza também foi favorável devido à falta de comunicação organizacional. Lei que estabelece o mercado livre prevê A Arera “garante a publicação e divulgação de informação sobre a plena abertura do mercado e as condições de prestação de serviços”, mas além do projeto de lei e da informação no site da Arera, não há comunicação institucional.

Mesmo num mercado livre, Arera deveria deixar claro que os operadores devem continuar a aderir a regras como a transparência das informações sobre as faturas, a proibição de alterações unilaterais nas faturas com menos de três meses de antecedência ou a desativação de serviços públicos. sem aviso prévio. Outro ponto é fundamental: a escolha de um fornecedor do mercado livre não é obrigatória e, para quem não o faz, “Serviço de segurança passo a passo“, que garante a continuidade do fornecimento de energia elétrica. Como funciona: Na prática, quem ainda não escolheu um fornecedor encontrará um atribuído em função da área de residência.

Assim, com o serviço de proteção gradual, mais serviço de proteção é estendido: o prazo da energia elétrica é de 3 anos e o mesmo preço para todos com fatura bimestral e condições relacionadas como no mercado protegido. Para os chamados privilégiosConjunto de jogos“. O novo fornecedor será estabelecido através de licitações regionais, o que ainda não foi realizado. Portanto, com base na residência, o usuário será atribuído ao fornecedor selecionado para cada uma das 26 regiões em que a Itália está dividida. Os operadores serão definidos após a licitação e deverão cumprir rigorosos requisitos de estabilidade econômico-financeira, administrativa e operacional.Cada fornecedor poderá ser reservado no máximo 30% das áreas. Dados mais recentes Informado à Câmara dos Deputados de Arera, 29 por cento do total de usuários domésticos ainda estão no mercado protegido: cerca de 8,7 milhões de clientes de um total de 30 milhões serão afetados pela mudança.

As contas estão no mercado seguro

Destes, cerca de 4,5 milhões são definidos como “vulneráveis” e a sua situação está a mudar. Os clientes que se enquadram nestas categorias são considerados “vulneráveis”:

Pessoas com mais de 75 anos;

aqueles que estão economicamente desfavorecidos (por exemplo, recebendo bónus de energia devido a dificuldades económicas);

Quem é pessoa com deficiência;

aqueles que se encontram em alojamentos de emergência após desastres;

Quem é o usuário de uma pequena ilha desconectada?

Para estes consumidores é certo que o regime protegido será prorrogado, ainda não se sabe por quanto tempo, mas mesmo um cliente vulnerável pode optar por uma oferta do mercado livre a qualquer momento. Para o gás, quem não escolher um fornecedor no mercado livre continuará a utilizar o serviço com condições definidas pela Arera como “semelhantes às ofertas da Plaset” a preços variáveis. No entanto, pode optar por um contrato de fornecimento de gás ou eletricidade no mercado livre a qualquer momento, sem custos adicionais.

Mercado Protegido vs Mercado Livre, Comparação: É mais conveniente

Várias organizações sindicais e associações de consumidores estão a tomar partido contra a transição para um mercado livre de energia e, como foi referido, os partidos políticos estão divididos a favor e contra. Houve liberalização do mercado energético Inserido O Plano Nacional de Recuperação e Resiliência tem um “marco” a atingir até 2022 para garantir o financiamento da terceira parcela.

Em geral, o mercado livre é mais “reativo” do que protegido porque os preços são fixados trimestralmente pela Arera. Como resultado, as variações de preços são absorvidas nas faturas com um atraso de pelo menos dois meses, e isto é ainda mais evidente durante flutuações bruscas de preços, como no passado. Como pode ser visto no gráfico abaixo, elaborado por Today.it com base em dados da Arera, todos os tipos de concessionárias indicadas em 2022 tiveram preços mais baixos no mercado livre em comparação com as protegidas, mesmo com economias superiores a 37 por cento. O mesmo aconteceu no primeiro trimestre de 2023, quando foram fixadas tarifas protecionistas numa altura em que os preços eram elevados e, portanto, mais caros do que num mercado livre.

Um usuário típico representado pela Arera corresponde à faixa central do mapa (1.800-2.500), que é aproximadamente o consumo típico de eletricidade de duas pessoas em um ano. “A superação da proteção de preços permitirá ao cliente final beneficiar de uma oferta mais cómoda, de um serviço com proteção gradual, e sempre sujeito à regulamentação da Comissão Reguladora de Energia, Redes e Ambiente – disse ao Today.it Simona Benedettini., independente consultor em políticas energéticas -. Portanto a transição para o mercado livre será definitiva e ocorrerá nas condições mais favoráveis ​​e monitoradas para os clientes”.

Anteriormente, em 2019 e 2020, o preço médio de um serviço de segurança atualizado, sem impostos, era 13% e 24% inferior, respetivamente, face ao preço imposto, antes da subida de preços registada em 2022 devido a uma queda acentuada no consumo devido à Covid. No mercado livre. No entanto, a tendência mudou em 2021, até reverter completamente em 2022.

Para os primeiros seis meses de 2023, ainda não estão disponíveis dados de preços médios, mas apenas os dados de volume de negócios, segundo Arera, confirmam que “a vantagem de preço do mercado livre em relação ao mercado protegido surgiu a partir do primeiro semestre de 2022”. No entanto, Arera mantém-se como uma “renegociação progressiva de contratos de preço fixo”. […] No segundo semestre de 2023 poderá ser determinada a reversão desta diferença entre o mercado livre e protegido, que poderá voltar a ser positiva com custos mais elevados para os consumidores”, ainda que os dados disponíveis não sejam claros.

Como escolher o melhor fornecedor entre as ofertas do mercado livre

Mas como navegar entre as diferentes ofertas ao considerar mudar para o mercado livre? Ofertas Arera Portal de ofertas Todas as tarifas atualmente disponíveis no mercado podem ser comparadas em função das necessidades de cada um como eletricidade e gás, consumo anual, saldo de descontos, tipo de contador e oferta fixa ou variável de eletricidade e gás. O preço indicado é o preço da componente energética como podemos ver no exemplo da imagem abaixo, que representa o preço por quilowatt hora (kWh) ou metro cúbico (m3).

Para começar, é necessário inserir algumas informações no portal de ofertas, que permitem comparar tipo de oferta – fixa ou variável – intervalos de tempo de consumo ou tarifas únicas, ofertas que cobrem apenas consumos renováveis, etc. Energia. Quanto mais detalhes você inserir, mais precisa será a pesquisa e, portanto, melhor será a comparação entre gestores. Por isso, ao acessar o portal é necessário ter em mãos a conta de luz ou gás para inserir informações que reflitam ao máximo as características do usuário. A Área também disponibiliza um “Balcão do Consumidor” em seu site para esclarecimentos ou dúvidas site Ou número gratuito 800166654.

