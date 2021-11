A cidade de Falconara está pronta para voltar com os cinco primeiros na Biscaia

Cinco gols para voltar ao topo da classificação no primeiro céu ao vivo da história do futebol de 5 feminino e torná-lo visível para o público. O vencedor de hoje contra Bisqueckley, que não desistiu até o último minuto, é a cidade de Balconara, que se recupera assim que é interrompida na rodada final. “Esta é a resposta que eu esperava da equipe”, disse Neri no final da partida. Falconara começou bem e já era perigoso com Marta aos 1’30 ‘, Wally e Oslem refugiaram-se num canto. Exatamente onde o espanhol sai: Louisiana recuperou a bola no ataque aos 6 e sacou o imperdoável número 7. O capitão continua a ser o protagonista: aos 12’30 “Pereira precisa de uma assistência, de uma bola um pouco mais larga, e quase dobra aos 14 minutos apostando em um poste distante. Falconara novamente. Às 17h30, Martha procura a esquina e Oslam sai. No final das contas, os cidadãos representam um pequeno risco. Aos 19 anos ele foi pego cara a cara com Dibias Walling no centro da ‘área de Alain’, e papai na luta de alguma forma consegue resolver isso.

Na segunda parte recomeçamos com um pequeno trote. Aos 7’30, Giuliano faz as dívidas difíceis. Elpedo testa o reflexo do goleiro de Falcet na cobrança de falta às 20h. O dobro é a Pérola de Fifo aos 8’30: remate do pai por trás, véu de Pereira puxa a defesa de Abulian e lança o português para fora do canto. Sempre Fifò Depois de alguns segundos, em uma cobrança de falta, as qualidades raivosas de Marta naquela área exigem uma bola de ouro: 3-0. Aos 11 ‘Bisceglie tenta o goleiro, encolhendo imediatamente com Elpedio. A manobra dos apulianos é toda de tração dianteira à medida que os minutos passam. Eventualmente, no entanto, a premiada empresa Fifò-Marta foi atualizada. Mais uma assistência dos portugueses e mais um golo da Espanha (um hat-trick). De uma ação de cópia chamada Janice Silva, Pereira chegou 5-1. Este post é logo após a mesma Janice Silva terminar uma corrida dominadora. “Lutamos com todas as bolas, eles são uma equipe muito forte. O prêmio desta semana pelo nosso trabalho é கருத்து é a opinião da MVP Marta sobre a corrida por Siren.