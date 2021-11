Assassinato em Rimini em frente à estação: esfaqueado na garganta – Crônica

Rimini, 21 de novembro de 2021 – Assassinato no ponto de ônibus Na frente da estação (Foto) Esta tragédia às 19h30 esta noite. Um homem foi apunhalado no pescoço em uma disputa que surgiu por motivos vãos. O agressor fugiu com a arma Na bicicleta da vítima.

A vítima era um cidadão filipino de 70 anos. O homem pode estar sentado sob o dossel Esperando pelo ônibus. Ele disse ter sido agredido

Corte atrás do pescoço. Os pés teriam cortado a artéria carótida e as Filipinas teriam sangrado até a morte.

Depois do ataque Ele desmaia e depois cai no chão. Quando esses minutos foram reconstruídos, muitos já haviam se passado, mas eles não teriam dado o alarme imediatamente. Há várias testemunhas da investigação policial nas próximas horas.

