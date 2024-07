Uma nova espécie de caravela portuguesa foi descoberta entre a Austrália e a Nova Zelândia

Assine com o Google

Características da Caravela Portuguesa

Uma nova espécie de caravela portuguesa, muitas vezes confundida com uma água-viva, mas na verdade um escorredor marinho, foi recentemente descoberta nas águas entre a Austrália e a Nova Zelândia. Este fenómeno é o resultado de uma análise aprofundada da diversidade genética dos animais marinhos em todo o mundo.

A caravela portuguesa era conhecida pelos seus longos ferrões presos a uma bóia azul cheia de gás. Isso é Sifonóforo É composto por unidades menores chamadas zoóides. Embora geneticamente semelhantes, os animais desempenham funções diferentes dentro da colônia, incluindo digestão, reprodução e alimentação.

História das Corridas de Caravelas Portuguesas

No final do século XVIII e início do século XIX, os naturalistas identificaram três espécies de caravela portuguesa. Porém, posteriormente, todas essas espécies foram classificadas juntas: Physalia physalis.

