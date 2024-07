A história de Andrea Jolie sobre ser atacada por lutadores Casabound: “Eles me fizeram cair, depois uma mão no meu pescoço. Eu não estava respirando.”

DesligadoAlberto Chiulini

O jornalista filmou uma multidão no clube Asso di Bastoni: “Alguém cobriu meu celular com a mão e perguntou o que eu estava filmando. Murmurei alguma coisa, mas não me deram tempo de explicar”.

“Às 23h40 passei por Cellini. Por acaso estava lá e notei fogos de artifício explodindo com slogans como ‘Sábado é meu feriado’. Um grupo muito grande de pessoas. De uma distância desconhecida, fiquei intrigado e cheguei cada vez mais perto de entender o que estava acontecendo. A poucos metros da entrada percebi o local e a bandeira Casa da Libra Ela tremulou na porta.” Andrea Joli, jornalista do La Stampa, revive os momentos em que foi atacada por uma dezena de combatentes de extrema direita em frente à entrada do “Ás de Bastogne”.

Inicialmente a situação estava calma. “Eu fiquei Dez minutos Para observar e recolher documentos em frente à entrada – explica – não tirei fotos naquele momento. Num determinado momento, todos fizeram fila para tirar uma foto em grupo, três pessoas tiraram e eu fiz. Então eu escorreguei O primeiro vídeo deverá ser gravado quando bombas de fumaça verdes, brancas e vermelhas forem acesas como símbolo da bandeira tricolor. Comecei a segunda filmagem e duas pessoas se aproximaram de mim. Um deles cobriu a câmera com a mão e perguntou o que eu estava levando e se eu era um deles. eu murmurei alguma coisa Mas eles não me deram tempo para terminar.”









































































































Naquela época, depois de perceber que não era um lutador radical de direita (mas sem saber que Jolie era jornalista), a situação piorou: “Os momentos emocionantes começaram, eu percebi. Cercado e cercado. Tentei correr, mas depois de dois passos senti que estava sendo empurrado por trás. Larguei meu telefone e peguei-o, enquanto isso recebi alguns acessos. Nesses momentos eu me levantei e caí de novo, e então alguém me pegou e me puxou para cima Ele passou o braço em volta do meu pescoço Cerca de dez segundos. A certa altura, fiquei sem fôlego e depois me libertei. Enquanto isso, moradores que saíam para suas varandas para estourar fogos de artifício viram a cena e me pediram para soltá-los. Eles não me seguiram, então entrei em contato máquina. Fui para casa tomar banho e depois fui ao hospital fazer um check-up.



