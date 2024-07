Campo de Marte, roubo de mais de 300 mil euros: 5 detenções/vídeo

Um roubo feito em cada detalhe por verdadeiros especialistas. Horas de espera e preparação meticulosa para uma ‘trama’, que mais tarde resultou em mais de 300 mil euros em joias, roupas e acessórios, foram ‘arruinadas’ pelo regresso do proprietário a casa. Posteriormente investigação e prisão. Mas vamos bem.

No final de Junho e início de Julho, cinco cidadãos georgianos com idades entre os 28 e os 55 anos – um dos quais se tinha estabelecido na província de Pisa, os outros estavam sem abrigo em Itália – iniciaram uma série de estacas e inquéritos. Um estudo cuidadoso de um prédio de apartamentos no bairro Campo de Marte.

Anotaram os horários de entrada e saída do condomínio, fechaduras e todas as formas possíveis de entrar nas casas. Em especial, um apartamento no primeiro andar do condomínio chamou a atenção.

Na tarde de domingo, 7 de julho, quando o proprietário saiu de casa, os ladrões decidiram entrar no condomínio, depois entraram na casa e depois passaram pela janela francesa da casa.

Uma vez lá dentro, os ladrões agiram à vontade, vasculhando todos os cantos e vasculhando a casa em busca de joias, roupas e acessórios. Depois, terminada a ‘inspeção’, começaram a trabalhar em segurança, com a ajuda de ferramentas de hack e de um rebolo trazido para a cerimônia, pensando que o dono da casa voltaria no dia seguinte.

Mas aqui, infelizmente para eles e felizmente para o dono da casa, este voltou no meio da noite e destruiu os planos dos criminosos para novas experiências. Um dos cinco criminosos que estavam do lado de fora do condomínio alertou quem estava lá dentro para voltarem.

Mais tarde, quando o dono da casa pegou o elevador e voltou para casa, os quatro moradores da casa fugiram pelas escadas. Ao chegar em casa, o proprietário encontrou a casa tombada. Ele, portanto, saiu imediatamente para ver se conseguia pegar os criminosos e, ao ver alguns correndo, lançou-se sobre eles em sua perseguição logo após dar aos criminosos a vantagem que haviam obtido.

Quando voltou para casa, não teve nada a fazer a não ser apresentar um relatório ao dono da casa e calcular os danos. Danos superiores a 300 mil euros. Por parte dos Carabinieri da divisão operacional, iniciaram-se imediatamente as investigações – tradicionais e técnicas – que foram rastreadas até aos suspeitos através da recolha de elementos de prova como roupas e carros utilizados no roubo. Seus movimentos nos momentos anteriores e posteriores ao roubo.

Um deles foi preso em sua casa, na província de Pisa, enquanto os outros quatro aconteceram no Campo de Marte, onde a quadrilha estudava outros condomínios para realizar novos assaltos dentro das casas.

Neste momento as investigações apenas permitiram encontrar parte dos artigos roubados como bolsas, lenços e perfumes, enquanto as jóias roubadas, ainda desaparecidas, podem já estar nas mãos de uma rede de vedações. Os ladrões geralmente confiam nessas “operações” antes de fazê-lo.

Dos cinco homens – 3 dos quais já eram responsáveis ​​por outros ataques na Toscana e no norte de Itália, e 2 sem antecedentes policiais – foram apreendidos um grande número de ferramentas utilizadas no assalto e dois carros.

Após a detenção, os cinco foram levados às prisões Dom Bosco, em Pisa, e Soliciano, em Florença, onde permanecerão em prisão preventiva enquanto aguardam o julgamento.