Da Juve ao Milan: acordo alcançado e mudança imediata – CalciomercatoWeb.it

Acordo alcançado e transferência iminente: da Juventus para o Milan. Aqui estão todos os detalhes.

A Juventus venceu a Udinese por 3 a 0 na estreia no campeonato, à semelhança da temporada passada. Além do filho de Art, Timothy Vee, e do ex-Rossoblé Andrea Cambiaso, o restante da torcida negra e branca na arena da Udinese é a mesma da temporada passada.

Afinal, o diretor técnico da Juventus, Cristiano Giuntoli, tem focado em dispensar as demissões desde que assumiu o comando das operações de mercado da ‘Velha Senhora’. Reduzir a massa salarialA pedido dos dirigentes da Juventus.

No entanto, um acordo estará agora em preparação, dando aos Bianconeri a oportunidade de conseguir um terceiro golpe de mercado.

Cancelamento para Barcelona: Acordo alcançado e partida imediata

A mudança de João Cancelo para o Barcelona é agora uma questão de horas. As negociações entre o clube blaugrana e o Manchester City foram abertas na medida em que existe um princípio de entendimento.

O Cidadãos Depois de receberem uma opção de compra do Barça ligeiramente superior aos 30 milhões de euros propostos pelos catalães, os portugueses convenceram-se a dar luz verde para a saída.

A opção de compra não é obrigatória, mas muda quando determinadas condições são atendidas. Por exemplo, o lateral português participa em 70% dos jogos oficiais do Barcelona e na qualificação blaugrana. Por volta das 16 Liga dos Campeões.

Sendo Cancelo um mestre absoluto da ala direita, não é difícil marcar golos. Os homens de Xavi não deverão enfrentar muitos problemas para cruzar a linha de chegada para chegar à fase eliminatória da ‘Copa dos Grandes Anos’. Assim, os detalhes finais serão divulgados nas próximas horas, junto com o anúncio de que o negócio será fechado Cancelo de Manchester City para Barcelona Chegará em breve.

A Boas notícias também para Juventus e Milan. Na verdade, com Cancelo pronto para liderar pela direita, o Blaugrana deixa Ivan Fresneda em 2004, que somou 24 partidas entre a La Liga e a Copa del Rey na temporada passada com a camisa do Valladolid.

Bem, com o impedimento do Barcelona, ​​tanto os Bianconeri quanto os Rossoneri podem recorrer ao escritório do promissor zagueiro da seleção espanhola Sub-19. A ‘Velha Senhora’ ou ‘Diabo’ é um espetáculo para o presente, pois o mercado não está tão maluco como nos últimos tempos.