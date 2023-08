No final e no início da semana, ocorre uma mudança drástica de cenário. Fortes tempestades e granizo vêm com queda livre «3B Temperatura Meteo

Hora de estudar

Evolução do tempo no fim de semana de 26 a 27 de agosto

Forte resistência ao anticiclone africano Isso levanta temores de que ele tente manter sua posição na Itália até o último minuto Seu epílogo classificado Tempo severo. A tendência (agora uma previsão) é mostrada por alguns dias Frente atlântica Na direção da Itália, por sua vez Fim de semana Assim, esperava-se uma mudança na circulação numa base geral, mas em que termos e em que medida Temporário Ainda não está claro se eles entrarão em greve. A razão é naquele momento Ciclo de depressão Na Inglaterra, a latitude diminuirá e o ar quente africano se oporá à Itália. Este é o primeiro passo Compara duas massas de ar diferentese apoiará a formação Tempestades violentas Semi-estático e até auto-regenerador com consequências que só podemos imaginar. Tempestades, granizo e vento Eles também podem ser generalizados. Duas frentes são esperadas na ItáliaO primeiro deve ter um Direção de movimento oeste-leste Isso o aproxima da curva alpina No sábado. O transporte desta frente, cujo principal objetivo não era provocar a Itália, mas sim a Alemanha e a Áustria Tempestades fortes Sobre tudo Nos setores alpinos e pré-alpinos Mas partes do planalto entre o Piemonte e a Lombardia podem já ter sido envolvidas.

Clima – tendência de 28 a 29 de agosto

A segunda e mais séria frente estará relacionado com a evolução de um Pressão baixa A Biscaia deverá entrar no Mediterrâneo na segunda-feira, formando uma depressão localizada. Esta criação mínima Secundário Torna as previsões um pouco mais difíceis Isso é até hoje Ainda muito incerto. Em geral, pode-se dizer que se espera um novo declínio progressivo das condições atmosféricas No Norte, o domingo começa no Noroestecom Novas tempestades severas são possíveis Desta vez, mais francos descerão para as terras baixas, mas não antes do anoitecer entre domingo e segunda-feira. No entanto, haverá mau tempo na segunda-feira Norte E Também no centro A partir das regiões do Tirreno, também ocorrerão trovoadas na Campânia no final do dia. terça-feira O mau tempo ainda afectará o centro-norte, mas também o sul, em certa medida. A temperatura cairá drasticamenteTambém pode estar abaixo da média local nas regiões do norte.

Esta é a linha de tendência Ainda precisa ser revisto, portanto Vamos prestar atenção Não muito nas áreas esperadas (com os modelos atuais). Mau tempoMas seja como for, o anticiclone africano sairá da península e trará fortes trovoadas entre o fim de semana e o início da nova semana. E então nas próximas atualizações Definitivamente forneceremos informações mais precisas.

