Alice Scagni, telefonema do assassino do irmão e queixa da mãe: “Ninguém o impediu” – Corriere.it

112 não interveio após o alarme do pai. Ele abriu um arquivo para evitar documentos oficiais

“Você sabe onde Gianluca e sua filha estão esta noite?” Se eu não receber o dinheiro na minha conta em 5 minutos, você sabe onde estou? ». Foi assim que Alberto Scogni, 42, fez seu último telefonema delirante para seu pai.. Foi no último dia 1º de maio. Horas depois, Alberto ia à casa de sua irmã Alice, de 34 anos, mãe de um menino de um ano, que a convencia a sair com ele na rua. Ele a mata com dezessete facadas.

Um pedido de ajuda foi ignorado Mas entre esse telefonema e o crime está outra ligação “importante”: a ligação feita pelos pais de Alice e Alberto aos 112 anos, pedindo-lhes que intervenham para acabar com a loucura do filho antes que seja tarde demais. A resposta que eles dizem – repetidamente – é o silêncio. Se não for brincadeira: «Signo ‘, no triste famola», uma das frases ecoou da central telefônica.

A ligação viralizou nas redes sociais Há meses, a família Scagni vem pedindo ao gabinete do procurador do estado que espalhe a notícia Telefonemas com pedidos de ajuda policial. E aquela senhora A mãe de Alice, Antonella Zarri, decidiu postar nas redes sociais “Justiça para Duas Crianças Roubadas, Alice e Alberto” é o áudio deste telefonema. Uma última coisa. “Ah, é verdade – grita Aberto -. Dinheiro para comer, sou homem, ao contrário dos 7 bilhões de pessoas na terra, respiro o mesmo ar que respiro, e fico doente quando penso que respiro o mesmo ar. Então pessoal insultos e insultos. Até que o inimaginável ameaça. De fato. Não.” Uma tragédia prenunciava, e meu filho continuou por pelo menos dez dias sintomas graves de uma loucura que atingiu seu auge. E mesmo assim, apesar de todos os relatos, temos estagnação, falta de apoio, nenhuma medida preventiva para evitar isso”, diz Antonella Zari. READ Na Espanha, eles assassinam Mourinho: "O mandato do português Mussolini acabou"

Advogado de casos de pau e altrovandi Com a ajuda de Fabio Anselmo, o advogado dos casos Cucchi e Aldrovandi, os pais da vítima e do carrasco não querem que nenhuma responsabilidade de aplicação da lei, saúde mental e outras instituições seja ignorada. Dois processos foram abertos no crime, um por homicídio culposo e outro por evasão de atos oficiais para entender se foi subestimado. Sobre a opção do Ministério Público de não veicular o áudio, afirmou reiteradamente que os autos serão divulgados após a fase de julgamento e que não há parcialidade na condução do julgamento. Mas essa garantia não foi suficiente para Antonella Zari. “No dia em que Alice morreu, nos disseram que o volante nem foi encontrado, mas quando tudo acabou, 30 homens uniformizados se alinharam ao redor de seu corpo sem vida”.

O tempo de intervenção é muito lento A sede da polícia informou que não houve queixa contra Alberto Scagni e por isso não foram tomadas medidas, como a proibição de acesso à sua irmã. A saúde pública também andou muito devagar em relação à queda de Alberto: uma visita a uma clínica psiquiátrica foi feita no dia seguinte ao assassinato. A dor de Antonella, querendo fazer o máximo de barulho possível, é a dor de quem perdeu uma filha, mas também um filho. “Alberto sempre será meu filho. Seu pai e eu o vimos doente, indefeso e solitário. Ele e Alice se amavam.” O resultado do laudo psiquiátrico do assassino, que está preso, deve sair em alguns dias.