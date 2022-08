Esteja ciente de tempestades localizadas, mas fortes durante esta noite, isso é «3B Meteo

Hora de estudar

Uma tempestade está caindo

Outro dia entre o sol e o curto período – Outro dia espera entre o sol e trovoadas repentinas, especialmente na segunda parte do dia. Toda a falha da ação conjunta do ciclo de depressão remanescente nos Balcãs Austral – especialmente mostrando seus efeitos no Centro-Sul – e o aprofundamento da calha atlântica no setor do Noroeste da Europa afetará, em particular, o norte da Itália. .

Espécies de dias transitórios no Centro-Sul — Região do Estreito e local da Sicília Tirrena pela manhã após a chuva, c.As tardes têm chuvas e trovoadas frequentes Ao longo dos Apeninos do centro-sul, com ocorrências localmente intensas entre os Sibillini, Aquilano, Irpinia e o sul da Lucania. Prevê-se chuva local ou trovoadas nas principais ilhas, especialmente Niseno, Peloritani, Madoni, Monte Edney, Ible e Kallura, entre Jennerkendu e Ogliastra. Tempestades isoladas também ocorrerão nos Apeninos do norte, nas Colinas de Metal e em Monti Amiata.

Possibilidade de trovoada nas próximas horas

Mesmo no norte ainda é instável Mais ao norte, as tempestades se desenvolverão nas próximas horas nos Alpes Ocidentais, depois à tarde na maioria dos Alpes e nos Pré-Alpes do Oriente Médio, na fronteira com o interior do sopé. Risco de eventos graves localmente. Finalmente, a possibilidade de alguma ocorrência localizada nas planícies centro-oeste de Valpadana e Trivanade não está excluída.

