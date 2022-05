Costa, 15/6 Sem restrições após condições de verão – Saúde

“O país e o governo optaram gradualmente por enfrentar a epidemia, com restrições e relaxamentos, e depois de dois anos há uma responsabilidade diferente por parte dos cidadãos, em algumas situações eles continuam usando máscaras, é hora de dar esperança . Espero que os italianos, depois de 15 de junho, tenham condições de alcançar o verão sem restrições. A subsecretária de Saúde Andrea Costa disse à Rádio 24.

“Acreditamos que estamos diante de uma nova fase – acrescentou – que é importante continuar com a quarta dose para idosos e enfermos porque os protege ainda mais e motiva cerca de três milhões de cidadãos. A dose de reforço aguarda. É importante completar o ciclo vacinal para que o vírus não se repita. Estamos todos protegidos.”

Quanto à situação da China, Costa disse que o problema está “ligado a um objetivo diferente, infecção zero, imaginário e inatingível.