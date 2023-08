Calcio, Camara e Gomes reforçam S. Gros. Perto da Copa – Santa Cruz Web

A quarta semana começa O treinamento atlético e a Copa da Itália contra o Modica levarão o Santa Croce à estreia na temporada. Foram semanas de trabalho intenso para a tropa azul e branca, misturando treinos aeróbicos com alguns exercícios compostos. No total, foram três treinos conjuntos apoiados por Biancassuri: Scicli, Pro Ragusa e por último, no sábado à tarde, com Frigintini. Senhor. Foi uma ocasião em que Calfano pôs à prova os seus homens e, sobretudo, o seu estilo de jogo.

Apesar da pesada carga de trabalho, vimos a confiança do novo treinador azul e branco, que usou isso a seu favor e experimentou vários jogadores em julgamento. Entretanto, o clube formalizou mais dois jogadores, dois avançados e com destaque para o português Idrissa Camara, nascido em 1993, lateral com várias experiências em séries profissionais em Itália (Avelino Serie B e Agracas na Serie C) e no estrangeiro, em a segunda divisão belga. . O segundo jogador oficial, passaporte português Bruno Brian Gomez do Reyes, nascido em 1994 em São Paulo, Brasil, é um centroavante brasileiro com muita experiência em ligas estrangeiras e na última temporada em Nisa.

Segue abaixo o comentário do Sr. Angelo Calfano: “Terminamos uma fase importante do retiro de pré-temporada, mas vamos continuar com treinos direcionados e específicos até o início da competição. Vamos diminuir um pouco a intensidade do trabalho, mas teremos dias de treino duplo nas próximas semanas, tanto pela manhã quanto à tarde. Os testes de campo que fizemos nestes dias ajudaram a construir a equipa e apesar do pequeno número de resultados nestes dias, estou satisfeito. O último treino conjunto que tivemos com o Frigintini na tarde de sábado permitiu-me ter uma ideia do número de jogadores que temos. A equipa está quase completa e embora falte alguma coisa na equipa inferior, o clube já está activo e penso que me vai dar os jogadores que pedi antes do início do torneio”.