Milão – Uma obra-prima da trama de baixo custo: super reforço para Pioli

Milan está pensando no futuro e planejando o mercado como protagonista. O clube rossonero tem uma super chance de Pioli em sua visão.

Mesmo no final desta temporada o clube rossonero quer ser competitivo: será fundamental criar um mercado de transferências. Milão Sucesso.

Temporada Milão Agora entrando na fase mais quente. A aposta para o Scudetto está na fase final e a empolgação não para de crescer. O plano do clube rossonero se mostra acertado e, acima de tudo, pode ser um vencedor. O objetivo é construir uma equipe de primeira linha com reforços sólidos, independentemente da estabilidade econômica, e ser uma equipe competitiva também nas próximas temporadas.

No verão, portanto, o Rosoneri quer ser um herói no mercado: a próxima sessão será importante para o futuro do clube. Cavilhas E a gerência terá ideias claras: as cadeiras cruzadas têm um preço muito baixo.

Milan, Pioli se alegra: O reforço que vai revolucionar a equipe está aqui

Como esperado, o mercado cambial será crucial para a construção de uma equipe bem-sucedida e competitiva nas próximas temporadas. Nos últimos anos, o Milão Segue uma linha clara de compra e venda: limites de folha de pagamento e despesas fixas.

A empresa não teve medo de perder jogadores na bolsa livre e não respeitou as ações: é o caso Donorumma E KalhanokluDeixe ir sem resistência, em seguida, mudou.

Em seguida, ele deixará o Milan como agente livre KessieNo futuro Romagnoli Ainda está para ser esclarecido.

o Milão Assim, o marfinense substituirá o meio-campista, mas os reforços incluirão outros campos, principalmente a defesa.

As intenções são claras, e o objetivo é concluir as negociações com antecedência. Renato Sanchez.

o Milão Tem um relacionamento melhor com Lírio, Clube Titular do Cartão do Meio-campista Português. As duas empresas tiveram vários contatos e já fecharam as cenas Leão E Miknon. Além do antigo BayernRossoneri está muito interessado homem MorcegoA Guarda Federal já inspecionou o inverno sem sucesso.

Comprar Renato Sanchez A negociação será mais fácil do que o esperado. O clube francês, aliás, não tem muita demanda pelas vendas do jogador: será perto de 20 milhões.

No entanto, para a contratação, já foi alcançado um acordo geral de cerca de 4,5 milhões de euros por ano e um bónus.

A chegada do médio português seria uma grande notícia CavilhasEsta seria uma alternativa muito perfeita Pennasser E Donali.