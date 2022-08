O melhor negócio em um mercado movimentado!

Melhor negócio na última semana do mercado de transferências: opção de Cristiano Ronaldo reaberta no Napoli

coincide com o seu renascimento Manchester UnitedMas segunda vida Cristiano Ronaldo A camisa ‘Red Devils’ tem sido uma experiência esquecida até agora. O clube não conseguiu apurar-se para a Liga dos Campeões e jogar ao mais alto nível será o objectivo do jogador português. Dez Falcões Eles parecem ter se deteriorado agora por causa do último banco Liverpool.

Jorge Mendes, agente do português, teria proposto o seu cliente a vários clubes, incluindo os italianos. Todos têm um denominador comum: são clubes que disputam a próxima Liga dos Campeões. Segundo reportagem da ‘Sky Sport’, Mendes propôs a Ronaldo Milãomover LeãoMas o clube rossonero não tem intenção de deixar o jogador nascido em 1999 sair. Bayern de Mônaco E por último mas não menos importanteMarselha olímpicaO presidente Longoria fechou oficialmente as portas aos portugueses.

Plano de Mendes para levar Ronaldo ao Nápoles

A partir daqui, um novo projeto sublinha ‘Sky Sport’ Nápoles. Aliás, não é a primeira vez que o nome do campeão português é comparado a uma instituição napolitana. Mendes vai organizar tudo. oO plano do agente lusitano era oferecer 100 milhões de euros. Para Manchester United e Ronaldo Vencedor Osimhen.

O ex-atacante do Lille é certamente uma figura chave no elenco de Luciano Spalletti E uma oferta terrível pode abalar o presidente De Laurentiis. Somente diante de uma proposta semelhante, de fato, o Napoli poderia tropeçar e parabenizar o atacante nigeriano. Sem oferta no momento, seria uma tentativa desesperada de Mendes, já que ele tenta fazer de tudo para trazer Ronaldo para um clube que joga na Liga dos Campeões.