Ele foi anteriormente morto por golpes em Bolonha. Cartabia, agora Informações – Emilia-Romagna

Uma mulher de 56 anos, Alessandra Matteuzzi, foi espancada até a morte em Bolonha com um martelo no pátio de um condomínio na Via dell’Arcoveggio, nos arredores da cidade. O ex-companheiro foi preso. Giovanni Padovani, 27 anos. Na quarta-feira, por volta das 21h30, um vizinho ligou para a Steering Wheels para relatar uma briga violenta. A mulher ficou gravemente ferida no chão e inconsciente com um ferimento na cabeça. Ele morreu pouco depois de ser levado para o hospital. Ele também esteve presente naquele local O assassino foi preso por homicídio qualificado À disposição do Ministério Público.

Quando ele foi atacado por sua ex, Alessandra Matteuzzi estava ao telefone com a irmã. Isto é o que TGR Roy disse a Emilia-Romagna. “Ela saiu do carro e começou a gritar: Não Giovanni, não, por favor, socorro. Eu estava no telefone e imediatamente liguei para os Carabinieri, que vieram imediatamente. Eu moro a 30 quilômetros de distância. No final, ele a espancou até a morte, “, disse a mulher entre lágrimas.

Alessandra Matteuzzi no final de julho Ele havia feito uma reclamação Contra o ex-parceiro, ela saiu por alguns meses. O suspeito é um jogador de futebol e ex-modelo originário de Senigallia, na província de Ancona. Ele jogou por várias equipes da Série C e D, incluindo: Foligno Football, Troina, Giare e agora a equipe siciliana Sancataldos. Ele teria chegado a Bolonha na quarta-feira de avião da Sicília e depois foi esperar a garota debaixo da casa.

“Não se pode falar de justiça maligna neste assunto”. Advogado de Bolonha, Giuseppe Amato, diz ao Gr1, na morte de Alessandra Matteucci, assassinada pelo ex-parceiro, que denunciava por stalking. “A denúncia – diz Amato – foi recolhida no final de julho, registrada em 1º de agosto e as investigações que não puderam ser concluídas antes de 29 de agosto foram imediatamente implementadas porque algumas pessoas estavam de férias. O que podemos fazer? Feito”. Segundo Amato, “não emergiram da denúncia nenhuma circunstância concreta para o risco de violência, que é um comportamento típico de assédio predatório”.

A Ministra da Justiça, Marta Cordabia, através do seu gabinete, pediu aos gabinetes de inspecção que “realizem com urgência as necessárias investigações preliminares, desenho, conclusões, avaliações e propostas”. Uma tentativa de contrariar as reconstruções jornalísticas do Massacre da Mulher de Bolonha. Isso aprendemos de fontes através da Arenula.

“Minha tia tem coração e não merece tudo isso, espero que esse episódio mude as coisas. Espero que ele definhe na cadeia, mas não pague uma pessoa ou acontecerá novamente“Ele disse Matteo PeriniA sobrinha de Alessandra Matteucci, 56, foi agredida e espancada com um martelo pelo ex-namorado Giovanni Padovani, 27, em Bolonha.

O promotor Domenico Ambrosino pediu a verificação da prisão e prisão preventiva de Giovanni Padovani., foi acusado de assassinato por perseguição contra sua ex-parceira, Alessandra Matteucci. O julgamento está marcado para sexta-feira de manhã antes de Gip Andrea Salvatore Romito, argumenta o advogado do suspeito, Enrico Buono. A autópsia foi confiada a Guido Pellatti. A defesa nomeou Giuseppe Fortuni como advogado.