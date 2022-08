Ex Milan: Como Dalot está crescendo, uma nota positiva em um momento difícil para o Manchester United | Fora do país

Um farol português num nevoeiro inglês. O Manchester United teve um início de temporada vacilante, com duas derrotas contra Brighton e Brentford, mas também com uma vitória surpresa sobre o Liverpool. Uma constante positiva dá alguns sorrisos Para os fãs demônios vermelhos.

É a nossa velha introdução ao futebol, que Diogo Dalot Ele foi o protagonista da Série A com a camisa do Milan há duas temporadas. Recentemente procurado pelos rossoneri, assim como Juventus e Roma, A equipa portuguesa tem justificado nas últimas semanas as razões pelas quais a direcção do United quis resistir a qualquer oferta.

Dias Cancelados – Mesmo no momento mais delicado e difícil que a equipe de Eric den Haag já viveu, Dalot consegue a simples façanha de ganhar os elogios de uma revista como The English, que raramente oferece chocolate a quem não merece. Em particular, o jogo de segunda-feira contra o Liverpool foi muito elogiado pelos jornalistas de todo o Canal pela abordagem do português. Literalmente anulou o adversário direto Luis Diaz, Liderando a última campanha de assinatura dos vice-campeões europeus. a partir de Correio diário querer Noite de Manchester passa por Pessoa afável A votação do Lusitano foi de longe a maior em qualquer categoria. Uma consistência nas avaliações confirmada por vários julgamentos tablóide Eles expressaram isso em seu nome.

Números importantes – Mas o bom início de temporada do Braga de 23 anos não se limitou a esta impressionante tentativa. Vermelho. Estatísticas oficiais da Premier League colocam Dalot como um dos melhores laterais-direitos Campeonato da Inglaterra nesta primeira divisão da competição. Em seu papel, Dalot é o jogador mais artilheiro da equipe até o momento e, junto com Alexander-Arnold, o maior número de assistências por jogo. Importante no ataque e na afinação, o ex-Milan também provou ser fundamental na defesa, onde lidera todas as competições com média de seis rebotes por jogo e vitórias em onze duelos por jogo.

Os números já foram tudo menos um resultado em si mesmos, mas testemunham o desenvolvimento de um jovem em quem o United baseou sua difícil reconstrução. Eles também estão esfregando as mãos do técnico de Portugal, Fernando Santos, três meses antes da Copa do Mundo.