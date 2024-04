Cinco anarquistas históricos e um extremista palestino

Para atiçar as chamas da revolta anti-Israel nas universidades Assembleias de estudantes Ou ser indiferente, mas recomendar aos jovens Formas antigas de lutaHá Muitos rostos familiares: A Polícia Científica identificou seus rostos após assistir aos vídeos das brigas ocorridas em Sapienza na tarde de terça-feira, primeiro na reitoria e depois em frente à delegacia de San Lorenzo. 5 descrições históricas da anarquia romanaAgora, mais de cinquenta pessoas manifestaram-se em Gaza há um ano. Alfredo CaspidoO líder da Federação Anarquista Informal (FAI), ainda está preso no 41-bis.

Afinal, eles não conseguiam se explicar 27 pessoas ficaram feridas entre os policiais Por outro lado, se não houver pessoas bem treinadas em colisões nas ruas. E não passou despercebido Jehad OthmanO homem de 62 anos, um refugiado extremista palestino na Itália, compareceu ao Sapienza na terça-feira, apesar de já ter organizado marchas na Piazza Vittorio em 27 de janeiro, Dia em Memória do Holocausto, apesar da proibição do Ministério do Interior.Não deveria haver genocídio em Gaza» junto com os antigos combatentes da autonomia e hostilidade romana: de Daniel Bifano pendência Nunzio D’Erme.

Othman é representante da União Democrática Árabe Palestina, associação da qual também é membro Muhammad Albersi Ali JunmaEstudante líbio de 27 anos que regressou em liberdade ontem de manhã depois de verificar a sua detenção por danificar o carro de Digos: “Tinha muitos amigos em Gaza, estudantes como eu, que foram mortos pelo exército israelita”, disse Mohammed, que estuda economia na Sapienza. O perigo dos “infiltrados”. É com isso que os investigadores mais se preocupam: suas palavras mexem com a alma. Ambiente intolerante nas universidades. Não só em Roma: no passado dia 15 de Março Politécnico de NápolesA Rede Estudantil para a Palestina – apoiada principalmente por membros do centro comunitário rebelde – é uma Resistência A presença do diretor do La Repubblica, Maurizio Molinari, no debate foi definida como “pró-Israel”. READ O incêndio em Catânia destruiu casas e a praia em um distrito

O evento foi cancelado. Assim, em Roma, novamente em Sapienza, um protesto pela mesma causa uma semana antes, coube ao anfitrião David Barrenzo. vento soprando Em La7. Uma das protagonistas do dia, Letizia Lambis, de 20 anos, estudante de farmácia em Torino, Roma e combatente da organização juvenil comunista “Rota Cambier”, na última terça-feira (antes do conflito). Acorrentado diante da reitoria A reitora Antonella Polimeni renunciou para “exigir a rescisão dos acordos da universidade” com Israel e com a Fundação Med-Or.

O “curso alternativo” está acampado há vários dias, com colectivos estudantis, Poter al Popolo, colectivo Jam e o movimento estudantil palestiniano em Itália (presidente Maya Issa, 24 anos, estudante de Roma Tre), com pelo menos 15 tendas em o Prado da Sabedoria. A representante do grupo Francesca Lini (já convidada de Bruno Vespa no Porta a Porta) ontem no dia do seu aniversário (24). greve de fome Na reitoria meu colega Leonardo Kuzmai, 23 anos, matriculou-se em filosofia.

Sim eu souPreso por correntes de gelo O carro de Leonardo e agora eles estão esperando no frio congelante em uma barraca Encontro com o Chanceler Polimeni. Centenas de professores e investigadores juntaram-se aos estudantes na luta contra a “dupla utilização” da investigação, dizem: entre as mais famosas, Paola Rivetti em Turim e Laura Guazone em Roma. “Bari, Turim, Pisa, Algo está finalmente se movendo» acrescentam com confiança. Em Federico II de Nápoles, após o fim da ocupação da reitoria, Matteo Lorido, o reitor, disse estar pronto para renunciar ao Conselho da Fundação Med-Or e enfrentar a demanda dos estudantes. Federico II e Universidade Al-Quds de Jerusalém.

