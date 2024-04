A hipoteca da extrema direita no voto português em Junho – Helder Gomes

Por outro lado, os resultados eleitorais anteriores da Sega já tinham enviado sinais claros. No seu ano de fundação, 2019, o partido detinha apenas um assento, ocupado por André Ventura, antigo dirigente do Partido Social Democrata (PSD, centro-direita) e líder histórico da organização de extrema-direita. Nas eleições legislativas antecipadas de 2022, os assentos já aumentaram para doze, enquanto o número de parlamentares quadruplicou em março passado.

A primeira é puramente simbólica. O resultado das eleições legislativas de 10 de março de 2024 destruiu definitivamente o suposto excepcionalismo de Portugal, e assim o país teria ficado imune ao avanço da extrema direita na Europa e no mundo. No final, isso só parece importar. Este fenômeno também ocorreu aqui com um ligeiro atraso.

No meio século desde a Revolução dos Cravos que restaurou a democracia no país, os portugueses elegeram cinquenta representantes para o parlamento da Sega (Pasta), um partido de extrema-direita nostálgico da ditadura de António. Salazar. A coincidência se presta a diferentes leituras.

O PSD apresentou-se nas eleições em coligação com o partido conservador Centro Social Democrata (CDS, que esteve fora do parlamento nas eleições anteriores e regressou este ano com dois deputados) e o Partido Popular da Monarquia (PPM). No total, a Aliança Democrática de centro-direita conquistou oitenta delegados e mais 54 mil votos que o PS. Apesar de ter vencido pela margem mais estreita da história da democracia portuguesa, o líder do PSD, Luís, foi nomeado Primeiro-Ministro pelo Presidente da República do Montenegro. Após a votação, antes de serem anunciados os resultados finais, Pedro Nuno Santos, secretário do PS, admitiu a derrota e aceitou assumir o cargo de líder da oposição.

Montenegro é liderado por um governo minoritário. Na verdade, a maioria absoluta só seria possível com a inclusão da Sega, mas durante a campanha eleitoral o líder do PSD tinha garantido que não haveria acordo com o partido de Ventura. Nós no país já apostamos na longevidade do executivo, que não consegue completar o mandato de quatro anos. Portanto, os portugueses serão muito provavelmente chamados à reeleição antes de 2028. Os partidos da oposição, a começar pelo PS e pelo Chega, deveriam pensar cuidadosamente no momento mais oportuno para derrubar Montenegro, como historicamente tendem a fazê-lo. será punido com a votação imediatamente seguinte.

Em 7 de Novembro de 2023, António Costa, que foi primeiro-ministro durante mais de sete anos e obteve maioria absoluta nas eleições de 2022, demitiu-se depois de a polícia ter invadido o seu gabinete e a sede e infra-estruturas do Ministério do Ambiente. A génese da intervenção policial foi uma investigação sobre abusos e corrupção por detrás de alguns projetos que envolveram a construção de um data center e operações de extração de lítio e hidrogénio. Sabendo que havia um processo distinto contra ele no Supremo Tribunal, Costa sentiu que não tinha condições para continuar a governar.

Estas dinâmicas políticas internas ofuscaram o debate sobre as eleições europeias, que mesmo em circunstâncias normais não geram muito entusiasmo e registam uma baixa participação. A política externa não saiu dos programas eleitorais e dos cerca de trinta debates televisivos dos líderes dos partidos que concorreram às eleições legislativas de Março.