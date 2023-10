Um milhão de dólares para o Corredor Vasari em Florença

Uma generosa doação da Fundação Edwin L. Wiegand contribuirá para a nova aparência do Corredor Vasari da Galeria Uffizi. A fundação com sede em Reno, Nevada, decidiu doar um milhão de dólares para concluir as obras necessárias para reabrir o famoso Corredor Florentino, que foi fechado em 2016 por razões de segurança. No final das obras, iniciadas no final de 2021, a organização histórica realizará “uma verdadeira viagem de memória, desde as inscrições romanas e pinturas em mármore da antiguidade clássica até às pinturas fragmentadas do século XVI, desde o memorial do A Noite das Pontes (4 de agosto de 1944) ao massacre de Georgioubili (27 de maio de 1993).) é dedicada”, anunciou o diretor Ike Schmidt. Graças a uma doação da Fundação Americana Corredor Vasari em Florença. Raymond e Marisa Avancino, uma nova adição ao corredor, abrigarão uma coleção de epitáfios em mármore com trezentas inscrições gregas e latinas. Expostas na Galeria Uffizi durante quase três séculos, até 1919, quando foram arquivadas e relegadas ao armazenamento, estas obras – uma das coleções mais antigas alojadas num museu público italiano – estarão mais uma vez totalmente acessíveis aos visitantes. ;Por razões de segurança estrutural, as pinturas feitas de materiais combustíveis não são consideradas adequadas para este local específico. Além disso, durante as obras, foram trazidas à luz partes do piso original de Vasari e outros elementos do século XVI, elementos originais de terracota, gesso antigo, peças de alvenaria de pedra, etc.; Essas descobertas tornaram necessário desenvolver uma variação do programa. As obras programadas começarão em breve e as inaugurações noturnas da Galeria Uffizi estão em andamento. As aberturas noturnas da Galeria Uffizi foram retomadas, enquanto se aguarda a reabertura do Corredor Vasari. Durante o mês de Outubro, o prestigiado estabelecimento abrirá as suas portas ao público de forma extraordinária, cinco terças-feiras consecutivas, das 18h30 às 21h30: depois das noites anteriores de 3 e 10 de Outubro, os próximos eventos serão no 17, 24 e 31 de outubro. Também a exposição Entre o Céu e o Coração prolonga-se até 14 de janeiro de 2024, reunindo algumas das obras de Joanna Vasconcelos, situada entre a Galeria Uffizi e duas salas do Palácio Pitti. Em particular, na Galeria Uffizi, há espaço para uma das instalações monumentais e disruptivas da artista portuguesa, cujas obras nos apresentam um crescendo abertamente feminista, mas sem acusação ou ódio aos papéis históricos de género. É a alegre ironia do seu trabalho que nos surpreende e reflecte as personagens e o poder feminino eficaz e perturbador”, sublinhou Schmitt.

[Immagine in apertura: Corridoio Vasariano, Memoriale del 1944 (rendering). Courtesy Ufficio Stampa delle Gallerie degli Uffizi]