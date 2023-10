Os três principais suspeitos do massacre de turistas de ônibus em Mestre – Corriere.it

Dois funcionários do Município de Veneza e o CEO da La Linea, empresa que gere o serviço de transporte entre San Marco e Rialto até ao parque de campismo Hoo, em Marghera, para onde os turistas regressam após um dia de passeio. Há Os três primeiros suspeitos por isso Tragédia do Viaduto Mestre 21 pessoas ficaram feridas e 15 ficaram feridas na terça-feira, 3 de outubro, segundo documentos do Ministério Público anunciados ontem. São eles Massimo Fiores de la Linea, Alberto Cesaro e Roberto de Pusolo, responsável e gestor da Administração de Mobilidade e Estradas do continente. Ainda não está claro quais serão as acusações, mas após o acidente, o Ministério Público abriu um processo por múltiplos homicídios rodoviários, contra pessoas desconhecidas na época. “Não questiono essas pessoas, mas apenas se houver elementos concretos de responsabilidade. Não se chega a lado nenhum com hipóteses”, sublinhou Procurador-Geral Bruno Cerchi.

Uma semana depois, três pessoas foram autuadas para a investigação. As investigações continuam e hoje Serchi e a advogada Laura Camelli nomearão um perito.Avaliação técnica não reproduzível da cinética O que aconteceu quando um ônibus transportando trinta e cinco turistas descarrilou no dia 3 de outubro às 19h30. Maestre estava viajando no viaduto Na direção do acampamento, então a dez metros de distância, caiu por uma brecha na linha de segurança e pegou fogo. Nove dias após a tragédia, a verificação deverá fornecer novos elementos úteis para reconstruir os fatos, deixando muitas questões em aberto. Tudo começa com saúdeMotorista, Alberto Risoto. Foi realizada uma autópsia ao corpo do homem de Treviso, de 40 anos, mas demorará vários dias até que os resultados estejam disponíveis e se ele estava ou não doente quando conduzia. READ De Kira a Aurelia via Kasalotti. Os voos foram desviados para Ciampino, Fiumicino

Outro capítulo, aqui está Status de segurança da rota: O tribunal recebeu do município todos os documentos, desde a investigação inicial do edifício até ao plano extraordinário de manutenção, iniciado na noite de 4 para 5 de setembro passado, após apreensão da barricada por onde o autocarro se arrastava antes da descolagem do voo. Nos documentos é Estudo de viabilidade para tornar o viaduto seguroFoi elaborado em 2018 pelos engenheiros Gianfranco e Gianluca Paltan e Gianluca Basculone e espera luz verde para quatro anos de trabalho. Uma característica comum a todas as estruturas (ponte, Ed.) encontra-se numa fase avançada da sua deterioração característica, que é atribuída principalmente à deterioração física dos materiais e à má manutenção”, lê-se. Todos O viaduto foi considerado “estressado”., incluindo os guarda-corpos e as margens da estrada em que assentam. “Há danos significativos e generalizados nos parapeitos – prossegue o documento –. Estas rampas e meios-fios não estão em conformidade com as disposições legais existentes”.