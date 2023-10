“Volte connosco”: Mourinho convidou-o mesmo | Oficialmente, há confirmação

Tal como confirmado pelo envolvido nas últimas reportagens, o treinador português enviou efectivamente o pedido.

Durante estes anos a capital foi treinada por José Mourinho. Muitas vezes foi decisivo em termos de mercado. O Special One interveio diversas vezes para que alguns jogadores mudassem para a camisa do Giallorossi.

Dybala e Lukaku são os exemplos mais óbvios, sem esquecer muitos outros protagonistas. A sua reputação como treinador influencia muito a vontade dos jogadores em aceitar o programa da Roma, eles próprios confirmaram isso muitas vezes. Por exemplo, Big Rome admitiu durante a coletiva de imprensa da apresentação que queria treinar com Mau novamente.

No entanto, o trabalho dos portugueses não terminou aí. Aliás, recentemente o treinador ligou para alguém e o convidou para voltar com o time. A confirmação veio diretamente da pessoa em questão Ele aceitou o que lhe foi proposto por Mourinho.

Proposta de alguém especial

José Mourinho e Claudio Ranieri têm um ótimo relacionamento. Apesar de alguns mal-entendidos no passado, os dois se respeitam muito. A confirmar isso, as palavras dos portugueses surgiram no final do último jogo do campeonato entre Roma e Cagliari, que os Giallorossi venceram por 4-0, revelando uma bela troca entre os dois. As declarações de Mau estão abaixo.

“Eu disse ao Sr. Raniere que se ele quisesse voltar conosco em nosso voo, seria ótimo, ele é o senhor de Roma e desta cidade. Mas no seu melhor sentido de profissionalismo ele me disse que não poderia e que iria pegar o voo programado.

Ranieri confirma a ligação

O treinador rossoblù confirmou a história de Mourinho. Na verdade, durante um evento, Claudio Ranieri voltou a falar sobre a pesada derrota de seus homens contra o Magica e depois afirmou que recebeu o plano de seu colega e amigo lusitano. “E se Mourinho me pedir para voltar à Roma? Sim, é verdade”.

Essa pequena cena trouxe risadas a todos os fãs de GiallorossiUm ícone da Roma como Claudio Ranieri certamente ficaria encantado por estar de volta ao avião com a equipe.