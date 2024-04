Outros 25 de Abril (Português) 50º aniversário

Outra é o dia 25 de Abril, que marca o quinquagésimo aniversário de Portugal. Em 25 de Abril de 1974, a ditadura que oprimiu Portugal durante quase cinquenta anos foi literalmente derrubada numa operação relâmpago levada a cabo por unidades militares. A rebelião transformou-se numa revolução popular e durou alguns anos, com o fim do império colonial recapturando o espaço político para os partidos, surgiram movimentos de massas nas cidades e zonas rurais. . Um período de transição permitiu a Portugal libertar-se de um passado ditatorial e tornar-se uma democracia moderna. Maria Inácia Resola narra a derrubada do regime autoritário mais antigo da Europa contemporânea. Comissário Administrativo, Encomendado pelo Governo de Portugal para organizar atividades e eventos de divulgação no âmbito das comemorações do cinquentenário da Revolução Portuguesa. Uma reformulação desses fatos é declarada aqui Revolução dos Cravos em Portugal – 25 de Abril de 1974 (Mimesis, 282 páginas, 22,00 euros editado por Francesco Ambrosini), leva o leitor a descobrir o que aconteceu depois daquele dia histórico, revelando testemunhos, documentos, meios de comunicação, dinâmicas políticas e sociais e revelando o caminho revolucionário. A ditadura arrastava-se desde Maio de 1926 e, como escreve Resola no prefácio, “pode-se dizer agora que os portugueses viveram em liberdade mais tempo do que viveram sob um regime antidemocrático”. Entrevistamos Resola vindo ao “Salon Off” na Itália no dia 12 de maio em colaboração com o Arquivo Nacional de Cinematografia no Polo del 900. Pedimos-lhe a avaliação destes cinquenta anos, mas sobretudo o valor da democracia hoje, numa sociedade, e em muitos países, que a considera um dado adquirido.

Como surgiu este livro?

“Nasceu da ideia de levar a história da revolução a um público mais vasto, interessado em saber mais sobre Portugal e o nascimento da democracia portuguesa em 1974-1975. Baseia-se em rigorosos estudos académicos como a minha tese de doutoramento sobre uma organização político-militar típica do período em questão: o Conselho Revolucionário O livro também se beneficia de pesquisas, especialmente uma biografia fotográfica do General Antonio de Spinola, Presidente da República após o 25 de abril de 1974, e uma biografia política de Melo. Antunes, ideólogo do movimento das Forças Armadas, baseando-se nesta investigação anterior num livro de fácil leitura que permite a qualquer leitor leigo aprender sobre a Revolução Portuguesa A ideia era escrever.

Cinquenta anos depois do 25 de Abril de 1974, qual foi o resultado da derrubada da ditadura em Portugal?

“Em todos os casos, o 25 de Abril representou uma ruptura com o passado, a tomada da liberdade e a possibilidade de um país que viveu sob ditadura durante 48 anos começar a construir a sua própria democracia. Mesmo quando as pessoas saíram às ruas no dia 25 de abril para se juntarem ao exército rebelde, as provas dos documentos Mesmo quando os jornais decidiram não enviá-lo aos censores, começaram a assumir o controle. Depois, gradualmente, o salário mínimo nacional foi implementado. mês após a derrubada da ditadura Assim, gradualmente, o país atrasado e atrasado da Europa Marginalizado pela sociedade (por causa da guerra colonial), o país começou a construir a sua democracia e o seu caminho de desenvolvimento. ) em 1986. Foi um longo caminho que levou à conquista da liberdade e da democracia.”

25 de abril é também o aniversário da libertação da Itália. Você consegue traçar um paralelo entre essas duas datas?

“Existem muitos paralelos. Pode-se até dizer que o dia 25 de abril de 1974 tem na Itália o mesmo significado que o dia 25 de abril de 1945. Foi um momento de libertação, o fim da ditadura para ambos os países. Após 48 anos de ditadura, falta de liberdade, repressão e violência, 25 de abril de 1974, Portugal Tenta recuperar dois períodos históricos perdidos: 1948 e 1968.

Poderá um movimento como o de Portugal servir de inspiração para os países não democráticos de hoje?

“Seria hipócrita dizer que sim, mas acho interessante ver como Portugal construiu a sua democracia com todos os seus defeitos e virtudes.”

Quão importante é proteger a democracia hoje?

Winston Churchill disse certa vez que “a democracia é, além de todas as outras, a pior forma de governo”. A frase foi citada tantas vezes que perdeu a originalidade, mas quando se trata de defender as virtudes dos sistemas políticos ocidentais – e de refletir sobre a falta delas – ainda é uma das melhores. Identifico-me apenas com um sistema democrático e acredito que a democracia é a base para uma sociedade melhor, próspera, justa e participativa. Mas mais do que um conceito, a democracia é uma prática, mais exigente. É por isso que devemos ter cuidado com os perigos que o ameaçam. Isso nunca pode ser dado como certo.”