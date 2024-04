Caspito, sentença de 23 anos de prisão por ataque a ex-carabinieri final: veredicto da Suprema Corte

O anarquista foi condenado a 23 anos Alfredo Caspido. A sua cúmplice, Anna Beniamino, foi condenada a 17 anos e 9 meses de prisão. A Suprema Corte decidiu. Os juízes do Sexto Circuito rejeitaram os recursos do gabinete do procurador-geral de Turim, conforme solicitado pela promotora Perla Lori. Detido sob o regime 41-bis, Caspito é acusado de um ataque em 2006 ao antigo quartel de estudantes Carabinieri em Fossano. Do lado de fora do “Palasaccio” havia uma guarnição de grupos anarquistas aguardando punição o dia todo, e eles mostraram alguns. Faixas com os dizeres “Alfredo de 41 bis” e “Prisão mata” durante a noite, grupos anarquistas então assumiram a responsabilidade pela blitz escrita nas paredes, queimando alguns tanques e um carro na capital. “A decisão do Tribunal de Cassação confirma que a defesa argumentou que a pena de prisão perpétua com um ano de reclusão solitária diurna pelo Ministério Público representava uma exigência desproporcional e não estava amparada em qualquer razão jurídica válida. lamentamos a pena tão dura”, comentou o advogado Flavio Rossi Albertini.

Da morte de Giuseppe Pinelli à luta por Alfredo Caspito Quem foi o anarquista Pasquale Vallitti?

Segundo a reconstrução dos investigadores, o ataque à Escola Carabinieri de Fossano (Cuneo) ocorreu em 2 de junho de 2006 e foi atribuído sob a sigla “Rivolta Animale e Tremenda/Federazione Anarchica Informale” (RAT/FAI). « “Armadilha”: dois dispositivos explosivos, um pequeno detonador e um segundo de alta capacidade, um temporizador, colocado para causar um grande número de vítimas. Nenhuma morte ou ferimento ocorreu apenas por acidente. Caspito foi acusado anos depois, quando já cumpria 9 anos e cinco meses de prisão por dar uma joelhada no executivo da empresa nuclear Ansaldo, Roberto Adinolfi, em maio de 2012. Sobre os acontecimentos de Fosano, o anarquista sempre declarou que foram “dois ataques de manifestação a meio da noite, em locais desertos, para não ferir ou matar ninguém”. Ele foi inicialmente condenado a 20 anos de prisão por homicídio culposo pelo atentado, e posteriormente o próprio Supremo, a pedido do Ministério Público, reclassificou o crime como ato de terrorismo “destinado a atacar a segurança do Estado”. Como resultado, o Tribunal de Recurso de Turim remeteu documentos ao Tribunal Constitucional para estabelecer a compatibilidade ou não entre prisão perpétua e agressão sem vítimas. Em 18 de abril de 2023, o Conselho declarou inconstitucional a disposição que restringe o tribunal competente à concessão de uma pena de prisão perpétua, reconhecendo assim a possibilidade de aplicação de circunstâncias atenuantes a factos menores. Em 26 de junho de 2023, o Tribunal de Apelação de Turim restabeleceu a pena de 23 anos de prisão.

O Ministério Público solicitou a confirmação das penas de 23 anos para Gaspisto e de 17 anos e 9 meses para Beniamino. A juíza da Suprema Corte, Perla Lori, pediu ao Procurador-Geral de Turim que rejeitasse o recurso, buscando, em vez disso, uma sentença de prisão perpétua com 12 meses de confinamento solitário diurno para o anarquista detido com menos de 41 anos e 27 anos e um mês. Para Benjamim. Segundo o procurador, “o dano efetivamente causado é particularmente pequeno – disse – as decisões tomadas na sentença impugnada são corretas”.

Em 5 de maio de 2022, Caspito foi submetido a 41-pis na prisão de Pancali (Sassari) “por muitas mensagens, enquanto estava sob custódia, enviou documentos para seus camaradas a destinatários fora do sistema prisional anarquistas, abertamente convidados. Para continuar a luta contra a dominação, especialmente os meios violentos são considerados mais eficazes”.

Como forma de protesto no dia 20 de outubro do mesmo ano, o anarquista iniciou greve de fome e perdeu 35 kg até o final do ano. Isto deu início a uma mobilização de grupos anarquistas que se manifestaram em seu apoio, mas intelectuais e juízes italianos pediram ao Ministério da Justiça a retirada da medida, “devido à disparidade entre os factos e as condenações causadas”. ». A Amnistia Internacional também se posicionou sobre o assunto. Os advogados de Caspito apelaram da dura pena de prisão, que foi rejeitada pelo Supremo Tribunal. bem como pelo Tribunal de Supervisão de Roma e pelo Ministro da Justiça, Carlo Nordio. A detenção foi interrompida por períodos de internação na unidade de detenção do Hospital San Paolo de Milão devido às perigosas condições sanitárias resultantes da greve de fome após ter sido transferido para a Prisão da Ópera. Após a decisão do Conselho, Caspido anunciou o fim da greve de fome que vigorava sob o regime de 41 bis. Ele foi então transferido de volta para a prisão de Sasari.

