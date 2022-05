Stefania Croxy, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ira M5s: ‘Querem nos matar’ – Política

Stefania Croxy foi nomeada a nova chefe da Comissão Estrangeira do Palazzo Madame. Ele recebeu 12 votos a favor e 9 votos para Ettore Licheri (M5s), com uma abstenção.

Stefania Croxy: ‘Sem crise do governo, a dor abdominal vai passar’





A eleição ocorre depois que todos os membros da comissão renunciaram devido a uma disputa com o ex-presidente Vito Petrocelli sobre a alocação dos M5s. Por esta razão, após a eleição de Croxy, Os M5s reuniram um Conselho Nacional extraordinário chamado Giuseppe Conte. “Registramos o fato de que uma nova maioria foi realmente criada de FdI a IV”, disse o líder do movimento no final da reunião. “Drake – acrescentou – já foi avisado ontem. É sua responsabilidade manter essa maioria. Hoje são os M5s, Pd e Leu os responsáveis, não outros”.

“A maioria atual está apenas no papel, não na realidade do conflito diário. Registramos que até mesmo o princípio mais básico de cooperação leal desapareceu. Está escrito no comunicado de imprensa do Conselho.” Confirmamos isso hoje. No Palazzo querem marginalizar nossas posições, mas não podem suprimir a voz da maioria dos italianos. “Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então.

Com a eleição de Stephanie Croxy como presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Forza Italia recebe o cargo de Presidente de uma Comissão. Este é o único grupo no Palazzo Madama nesta legislatura que levou ao nascimento do primeiro governo Conte como uma “foto” do equilíbrio político que emergiu das eleições políticas de 2018. A presidência também é ocupada por Wilma Morones, uma comissão mista chefiada pela Comissão de Meio Ambiente. Depois de perder as relações exteriores nas mãos de Vito Petrocelli, os outros presidentes são 4 de 5 M5s; 4 de Pd; 2 da Lega e muitos dos italianos sobreviventes. Croxy foi eleito por voto secreto, recebendo 12 dos 22 votos expressos. Ex-vice-presidente e ingressou no Senado em 2018, foi vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores até a organização anterior. Sob o quarto governo Berlusconi, ele foi nomeado vice-secretário de Estado das Relações Exteriores de 2008 a 2011.

“Nunca fiz tarefas. “Estou feliz por estar livre. A política externa de um grande país não deve ser uma questão que divide a maioria e a oposição. Um momento sutil na história mundial, por isso vamos trabalhar juntos – continuou o novo chefe da Comissão de Relações Exteriores -. Precisamos dar sinais claros imediatamente: uma guerra está acontecendo, precisamos usar o rigor necessário para conduzir uma conversa, e a Comissão dará sinais nesse sentido”.

“A política externa de um grande país como a Itália, por razões culturais e de valor, antes mesmo de razões históricas e geopolíticas – continuou – não pode deixar de ser clara. Os significados atlânticos são atlanticismos da razão que não aceita exceções, mas não aceita submissão. É neste contexto que devemos ter a ambição de ser os heróis da paz, protagonizando as águas turbulentas do Sul e do Mediterrâneo em expansão. A política externa de um grande país nunca pode conhecer divisões e, sobretudo, nunca deve estar sujeita a conflitos. Por isso, asseguro-lhes que, além da tradicional fronteira centro-direita, gostaria de agradecer a todos os senadores que expressaram confiança em minha pessoa, enquanto o sentimento de unidade e compartilhamento caracteriza a liderança da Comissão de Relações Exteriores. Por fim – conclui – declaro meu merecimento eleitoral à minha presidente Anna Maria Perini, Forza Itália, que sempre foi um baluarte dos valores atlânticos para o povo de Antonio. A Tazani e Silvio Berlusconi e a todas as forças de centro-direita que mais uma vez têm, eles sempre mostram que encontram as razões de sua unidade em grandes questões fundamentais.

Parabéns Stephanioxy Eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. O personagem mais importante e sutil, especialmente nesta fase histórica. Uma pessoa autoritária e competente sabe como fazer melhor o seu trabalho. Parabéns! – Antonio Tajani (ntAntonio_Tajani) 18 de maio de 2022

As saudações do ex-Presidente do Parlamento Europeu chegaram de imediato, Antonio Tajani, observou no Twitter que era “o personagem mais importante e sutil, especialmente neste momento histórico”, mas também observou que Croxy “é uma pessoa oficial e talentosa que pode fazer bem seu trabalho”. Forza ecoou o senador Tajani, da Itália Renato ChiffaniEx-presidente do Senado: “Parabéns e parabéns a Stefania Crozi pelo bom trabalho na condução da Comissão de Relações Exteriores do Senado com a competência e autoridade necessárias para lidar com as complexidades do momento internacional que vivemos.”

“Parabéns a Stefania Crozi” também veio do vice-presidente do Comitê Forza Italia no Senado, Lycia Ronsulli: “Uma tarefa valiosa e, ao mesmo tempo, muito sutil, neste período de guerra soprando a paz sobre a Europa.”

Da coalizão de centro-direita, parabéns do líder da liga também estão chegando no Twitter Matteo SalviniEleito “em nome do equilíbrio, do bom senso e da paz”.

Bom trabalho Stefania Croxy: Que bom que você está liderando a Comissão Estrangeira em nome do equilíbrio, do bom senso e da paz. – Matteo Salvini (matteosalvinimi) 18 de maio de 2022

Labirinto, por outro lado, é um conceito Pierre Ferdinando Cassini No Twitter: “Resumo da reunião da Comissão Estrangeira esta manhã: Stefania Croxy foi aprovada com nota máxima, a maioria rejeitada com nota máxima. Na mesma linha, centro-esquerda, A senadora democrata Andrea MarquezPorque, embora, como diz o senador Cassini, “é lamentável que a maioria não tenha encontrado um candidato”, “sua eleição coloca o Comitê de Relações Exteriores em condições de voltar ao trabalho”.

Do italiano Viva, o presidente dos senadores David Farron tem sido altamente crítico: “A maioria deve se unir sob um nome comum, o que é um passo fundamental na contração das forças políticas no contexto internacional mais delicado e no rescaldo do caso Petrocelly. Em vez disso, decidiu-se perseguir a contagem de maneira completamente irresponsável, Como temos tido medo nos últimos dias. Parabéns a Stefania Croxy, como funcionária, por sua busca por maior unidade no Grupo e suas primeiras declarações sobre o perfil de nosso país na política externa.”

Resumo da reunião da Comissão Estrangeira esta manhã: Stefania Croxie foi aprovada com nota máxima, rejeitada pela maioria com nota máxima. Era para provar isso. – PierferdinandoCasini (ierPierferdinando) 18 de maio de 2022

As opiniões sobre a nomeação de Croxie também vêm da oposição. De acordo com Luca Syriai, presidente do comitê dos Irmãos da Itália no Senado“A eleição da senadora Stephanie Croxy para presidir a Comissão de Relações Exteriores é mais uma confirmação de que a maioria deste governo explodiu, fortalecendo ainda mais as razões que nos convenceram a permanecer na oposição por mais de um ano. política desde o início da legislatura, votando como oposição responsável.Se a centro-direita se unir, é certo que sairá vencedora. Comprovado pelo teste selecionado.

Também da oposição, o líder do grupo Cal-Alt-Pc-IdV, Senador Mattia Crucioli Ele declarou: “Depois da destituição do chefe da Comissão de Relações Exteriores com uma perigosa ruptura institucional da Petrocell, hoje a maioria do governo revela que está unida apenas por desejo de assentos. “Eles lutaram até o último sobre quem deveria recebem o prêmio e querem ser decapitados presidente, o que agora é mais ilegal.”

“Obviamente aconteceu alguma coisa e não tem nada a ver com a nova maioria. Conte avalia os outros com o método daqueles que pensam que pertencem aos outros, mas não a nova maioria.” Isso foi afirmado pelo presidente da FdI, Georgia Maloney, em uma apresentação sobre o livro de Giovanni Orsina “A Strange Democracy”.

“Somos leais. Está claro que os direitistas estão sendo forçados a se tornarem maioria.” Nazareno respondeu ao que aconteceu no Senado sobre a eleição de um novo presidente da Comissão Estrangeira.