Enquete silencia benfeitores: mesmo aqueles que votam no PD querem pressão sobre os imigrantes

Os italianos concordam amplamente: o governo precisa ter uma postura mais dura imigrantes. Os políticos de esquerda provaram mais uma vez que estão muito distantes do mundo real, fazendo campanhas ideológicas que não encontram o apoio do eleitorado. De fato, os eleitores de esquerda também estão pedindo mais rigor na gestão dos fluxos, ao contrário dos políticos que continuam a narrativa cega de boas-vindas. Aparentemente, entre os eleitores, a centro-direita é a mais convencida de que o governo deveria fazer mais, mas as pesquisas jornal gratuito Uma tendência semelhante também surge entre os eleitores de esquerda.

E certamente não é novo. É preciso recuar alguns passos para entender que o mundo real sempre pediu aos sucessivos governos ao longo dos anos que fossem mais vigilantes em relação aos imigrantes ilegais. Dois terços são italianos, de acordo com jornal gratuitoeles acreditam” O governo italiano, comparado a agora, deveria se comportar mais forte “. Uma figura icônica é 2013: ele estava no escritório do Palazzo Sigi Enrico Letta E 76% dos italianos entrevistados acreditam que o governo é muito negligente com a imigração.

Giorgia Meloni está no cargo há menos de um mês, vendo o dia da posse como o início do processo do executivo e 81% dos italianos entrevistados dando o seu apoio ao primeiro-ministro na questão dos migrantes. Obviamente, os eleitores estão mais interessados ​​na linha dura do executivo Centro-direita, com exceção do Forza Italia, que é um pouco mais morno, mas, de qualquer forma, favorável. Mas não surpreendentemente, 61% dos que votaram no Pd aceitaram a linha de Georgia Meloni. 55% dos eleitores dos partidos menores não deixeiVários Verdes, como o Artigo 1, seguem um princípio “all in” sem exceção, incluindo ilegais.

em frente bloqueio naval Os números mudam, mas não o significado, porque 57% dos italianos concordam com a teoria de Giorgia Meloni, que ainda durante a campanha eleitoral explicou bem o conceito subjacente a este instrumento, que tem alcance europeu e segue os passos. Missão Sofia. Esta pode ser a única ferramenta válida para deter os contrabandistas e reduzir as mortes no mar: criar pontos críticos na África de onde os requerentes de asilo na Europa possam sair com segurança. O projeto encontra apoio de 44% dos eleitores democratas e 43% dos eleitores de esquerda. Números que os partidos de oposição deveriam parar para pensar, o que nunca acontecerá por pura miopia ideológica.