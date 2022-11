«Chelsea, Bohli quer Cristiano Ronaldo: Potter diz que não».

A experiência de Cristiano Ronaldo Lado de dentro Liga Premiada Parece que os créditos finais foram alcançados. Pausa instantânea com agora Manchester United Depois de uma entrevista chocante com o ‘Sun’ português, ele deu nova vida aos rumores do mercado sobre clubes interessados ​​em contratar CR7 durante a janela de janeiro.

Ronaldo no Chelsea, flashback: Bohli não desiste

No verão de 2021, o tribunal, depois de Ronaldo ter revelado as razões da sua recusa Cidade de ManchesterO único clube inglês disposto a negociar Jorge Mendes ChelseaGraças à amizade do dono do Blues, Todd Boehly, e o mesmo agente. Por isso, agora que acabou a ruptura com os Red Devils, Mendes está pronto para renovar as conversas com Bohli, que já havia brincado com a ideia de colocar Ronaldo à disposição do então técnico dos Blues no verão. Thomas Tuchel. No entanto, o técnico alemão se recuperou de um ano decepcionante e relacionamento conturbado Romelu LukakuEle educadamente recusou a oferta para treinar Ronaldo.

“Chelsea, Potter não quer Cristiano Ronaldo”

Bem, conforme relatado pelo ‘Daily Express’, o sentimento de Tuchel será compartilhado por seu sucessor. Graham PotterApesar da chegada tardia do Chelsea à Premier League e das dificuldades ofensivas demonstradas pelos londrinos na primeira parte do Campeonato, Boehly já terá enviado a sua oposição à chegada de Ronaldo a meio da temporada. Foram marcados 17 golos na primeira parte do campeonato, a pior divisão dos 10 primeiros golos.