“Israel comete erros e reação desigual do público”

Guerra Gaza. O exército israelense libertou dois reféns sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro em Rafah, ao sul da Faixa. Eles estavam em uma casa de família. O Hamas anunciou que mais três sequestrados foram mortos na explosão. O presidente dos EUA, Biden, está furioso com o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, por sua campanha militar em Gaza. Segundo a NBC, ele e seus cúmplices estiveram envolvidos nos insultos. 'Basta, o Estado Judeu cessou, diz a Grã-Bretanha e até a UE. Enfrente a Holanda em F35s. As tensões entre Israel e a ONU aumentaram depois que a Embaixadora do Conselho de Direitos Humanos, Francesca Albanese, teve sua entrada negada no país. Entretanto, o presidente da Câmara dos EUA – Mike Johnson – anunciou que os republicanos não votarão o projecto de lei sobre a Ucrânia, uma vez que foi submetido ao Senado.

Inteligência





Biden sobre Netanyahu: “Ele está me fazendo passar pelo inferno”. Uma geada se desenvolve entre os dois líderes