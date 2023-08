Amarelo para roubo, ferido por agentes após alarme falso, confundido com ladrão. Assista ao vídeo do Blitz

Existe um arquivo de áudio e vídeo que registra toda a sequência do que aconteceu no apartamento Anagnina, no quadrante sul de Roma.

Existe um arquivo de áudio e vídeo que registra toda a sequência do que aconteceu no apartamentoAnagninaNo quadrante sul RomaOnde Um policial dispara uma pistola e fere o dono da casa, possivelmente confundindo-o com um ladrão. Tommaso Asenzi, empresário de 32 anos, foi salvo por um sistema de alarme com gravação de 120 minutos instalado em seu apartamento. A família do jovem internado na unidade de cuidados intensivos da Policlínica do Cacilino, e o material fornecido pelo advogado Mário Murano aos gabinetes da equipa móvel encarregada da investigação. Na verdade, há muito mais pontos para esclarecer o que aconteceu no segundo andar via Antonymina. Enquanto isso, há a Procuradoria de Roma O policial que feriu Asensi ao seu lado está sendo investigado por ferimentos graves A poucos centímetros da aorta femoral.

Reconstrução

Na quarta-feira à noite, entre as 22h e as 23h, os inquilinos do primeiro andar ficaram alarmados com os ruídos vindos do apartamento de Ascensi no segundo andar: “Temos medo de que seja um ladrão”, disseram. Quando os policiais chegaram ao local, tentaram entrar em contato com o rapaz ligando para o celular dele e tocando a campainha. Quando não houve resposta, teriam entrado no apartamento onde estavam todos As luzes foram desligadas. Segundo o que foi apurado até o momento, o jovem de 32 anos teria saído do quarto naquele momento, e o agente, antes de efetuar o disparo, gritou: “Pare, polícia!” Ele não vai parar quando ordenado. A bala atingiu o dono da casa ao lado.

Uma reconstrução confirmada pelo arquivo registrado na casa. Ascensi ficou sozinho em casa por um tempo rebelião. Não só isso: após o silêncio, a gravação confirmaria que ele estava em seu quarto, assistindo televisão, quando ocorreu a batida policial.

Portanto, o que levou o policial a atirar deve ser apurado. “Meu filho está na cama do hospital e queremos saber o que aconteceu e por que aconteceu o tiroteio”, diz o pai de 32 anos. Por outro lado, refere o advogado de Murano: “Absurdamente, mesmo que o rapaz pronuncie palavras ameaçadoras ou não cumpra as ordens dos agentes intervenientes, as condutas devem ser apuradas, não sendo permitido o uso de armas. e mesmo remotamente.” Mais uma vez, o procurador sublinha: “Estamos a trabalhar em estreita colaboração com a polícia, para que não seja descurado nenhum elemento útil para apurar a dinâmica exata do sucedido”.

Perícia

O Ministério Público já ordenou Aconselhamento médico-legal. O condomínio da Via Antonimina está ocupado por uma equipe móvel desde a noite do tiroteio e será executado nos próximos dias. Investigações apresentadas pela família Asensi: “Deve ser esclarecido – afirma o advogado Murano – como foi aberta a porta da casa e porque é que o tiro foi disparado à altura dos olhos, apesar de os agentes da polícia que intervieram não terem intervindo de imediato. Não houve agressão. De qualquer forma, o tiroteio não deveria ter sido realizado dentro do apartamento, pois não houve situação real ou perigosa.” depois que o apartamento foi apreendido”.

Enquanto isso, ainda ontem, vizinhos de Ascensi na delegacia, testemunhas ouviram o dramático epílogo ocorrido no apartamento na noite de quarta-feira via dell’Antonimina.

Leia o artigo completo

No Mensageiro