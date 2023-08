transferência de Morton Hjulmund O Sporting de Lisboa parece ter isso desde já. O meio-campista está prestes a se despedir uma liga e muitos outros LecceO clube de Salento já encontrou um substituto Ramadã e pode ser autorizado a jogar Blinn Na mesma posição, se necessário. Hjulmund Terá chegado a acordo com o seu novo clube, definindo os detalhes com a direção portuguesa. Resolvidas as últimas questões burocráticas, a passagem de Hjulmand para o Sporting de Lisboa pode ser oficializada.

Esta venda será a venda mais lucrativa da história Lecce. O clube vai receber cerca de 19 milhões de euros mais um bónus de 2 milhões de euros do Sporting de LisboaEmbora uma parte desse valor deva ser pagadesfrutando Como uma recompensa. Este valor vai quebrar o recorde anterior de Bozino, que foi vendido em 2005 por 15 milhões de euros. Hjulmund Ele deve mudar de equipe e sua transferência para o clube português será oficializada em breve. Les já deu luz verde para que o futebolista se submeta a exames médicos com os quadros do Sporting de Lisboa.