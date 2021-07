“Hoje 1.043 infecções, nova onda irregular”

“Um novo Aceno Com características irregulares ”, definiu o atual governador Venito Luca JayaLimpa os dados de hoje com 1.043 novos dados Infecção. Os lenços são 42.282. O número de vítimas aumentou para 435.954 desde fevereiro de 2020 – continuou Jaya -. Como resultado, os indivíduos isolados também aumentam para 11.927, enquanto os dados hospitalares continuam a diminuir: o número total de pacientes internados no hospital é de 156 (-9), dos quais 139 (-8) na área clínica e 17 ( -1) na gravidade do tratamento.

“A onda de hoje tem características irregulares em relação aos meses anteriores. .Esses fatores inovadores ditam a presença de vacinas em particular e onde não há vacina o vírus se enraíza.

Variante delta do vírus SARS-Cowie-2 Veneto tem um impacto de 97,2%. Os dados de uma recente pesquisa rápida conduzida pelo Instituto Zooprolático (IZSVe) do Experimento de Veneza foram compilados pelo Instituto Superior de Sanido. A diretora da empresa, Antonia Richie, relatou hoje. Genes completos de 144 espécimes foram analisados ​​e classificados nos laboratórios microbiológicos de Venice Als, destacando três tipos: 140 delta variante, 3 alfa (inglês) variante e variante identificada na Colômbia. “A notícia – disse Richie – a velocidade total com que a Delta está transformando os outros, surpreendentemente, porque acreditamos que a propagação seria mais lenta porque veio depois do Reino Unido”. As amostras analisadas para atividades de rotina no âmbito do monitoramento regional, referentes ao período de 7 a 19 de julho, confirmam a tendência. Dos 188 espécimes sujeitos à predisposição genética completa, 178 foram classificados como variantes delta, com 94,7% de suscetibilidade; Em vez disso, 10 amostras pertenciam ao tipo alfa (distribuição 5,3%). ற்றம் Melhoria da variação delta – comentários Richie – variante alfa modificada na prática: Enfrentamos mais epidemias que se espalham mais rapidamente. A vacinação evita que a hospitalização e a mortalidade cresçam na mesma taxa, e o declínio da incidência de infecções que vemos no Reino Unido atualmente demonstra claramente a eficácia da campanha de vacinação. Também é importante vacinar os jovens nesta fase, e hoje – conclui – apoiar o ciclo do vírus.