O incêndio em Catânia destruiu casas e a praia em um distrito

Devido ao incêndio, o aeroporto internacional interrompeu os voos de chegada e partida para permitir a intervenção de helicópteros do corpo de bombeiros. Na noite de sexta-feira, o aeroporto retomou as operações. Algumas casas ao longo de Palermo pegaram fogo e foram evacuadas imediatamente.

150 foram evacuados por mar Cento e cinquenta pessoas foram resgatadas por navios da Marinha e funcionários portuários após terem sido impedidas de pegar fogo nas aldeias costeiras de Primosole e Azzurro, na região de Kadania. Eles desembarcaram para escapar do incêndio, onde foram resgatados por barcos de borracha pela Guarda Costeira. Pessoas resgatadas que perderam suas casas no incêndio serão mantidas no estádio de Catania.

O incêndio, que começou durante a noite em torno de Palermo, salvou 50 batedores Na quinta e sexta-feira à noite, um incêndio eclodiu nos arredores de Palermo. Cinquenta batedores foram resgatados do incêndio devido à intervenção oportuna de bombeiros e guardas florestais quando o piano foi estacionado em uma área conveniente do Lago Albanese. Nenhum deles precisa procurar ajuda médica e voltará ao básico hoje. As equipes de resgate ficaram ocupadas a noite toda por causa de um incêndio nas montanhas ao redor da cidade siciliana. O fogo também atingiu algumas casas. No total, 100 pessoas foram despejadas.