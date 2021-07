Roma, Shaga está alerta

Granito amarelo. Esta não é a cor da maioria das pedras na superfície da terra, mas é uma manobra de mercado envolvendo o primeiro objetivo de fortalecer a nova equipe de Roma, Arsenal e Marino. Granit Shaga, cujo nome foi anunciado muito antes do início do Campeonato da Europa e não recusou a consertar o centro nevrálgico do tabuleiro de xadrez português: o meio-campo. Conforme prometido imediatamente pelo ex-técnico do Tottenham, Shaga, que o elogiou durante a estréia, acabou no centro de uma novela que costuma ocorrer no mercado (e com times ingleses, Manchester United e inchaço na temporada passada) ao longo de todas as lutas de nervos, costura e diversão.

Uma partida de luta livre entre Roma e o clube de Londres centrada em uma reivindicação 20 milhões Uma oferta de bônus mínimo de 15 milhões está incluída, com Gielorosi não querendo começar de novo – opondo-se a este impasse por duas semanas – acreditando na “lealdade” do jogador não só aos traços sociais, mas também ao seu próprio clube (ele tinha um contrato até 2023 ), ele sempre observou que todos os caminhos levam a Roma, onde trabalhou para sua seleção nacional no Euro 2020.

Mas o que mudou desde então? Os rumores de um salto da Inglaterra nas últimas horas têm-se mantido cada vez mais inalterados, e os Gunners estão determinados a propor uma extensão do contrato ao capitão suíço, que fez o teste depois de prometer a Mourinho uma estadia em Londres. No entanto, eles gastaram US $ 58 milhões na visita do guarda Branco E recentemente eles anunciaram Lokonga, A maioria é lida como uma alternativa ao Xhaka. Ambas as razões, pelo menos logicamente, abrem esperança para Marino e para aqueles que não acreditam totalmente em uma virada radical de Shaga (alguém irritado com o fracasso de Pinto em reiniciar). Jogo paralelo do Arsenal. Então a batalha dos nervos. A Roma ainda está à procura de alternativas possíveis: afinal uma possível crise com José Mourinho pode ser evitada se não aparecer o nome Jaga Douglas Lewis, O internacional brasileiro de 23 anos do Aston Villa. Retirou cerca de 16 milhões da cidade (via Mirona), o clube de Cardiola manteve o direito de recompra por 25 milhões, mas não o utilizou: agora expira em 2023 com o time de Birmingham e seu preço está em torno de 30-35 milhões. Enquanto um dos dons que Mourinho buscava nos primeiros tempos da Roma era ser meio-campista central, a Roma hoje tem dificuldade em atingir esse número.