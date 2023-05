A chuva recorde foi um choque- Corriere.it

Eles eram 21 rios estão inundados À meia-noite da noite passada, causou estragos 35 Municípios. As questões críticas de alguns desses pequenos rios e riachos que colocam a Romagna de joelhos já foram enumeradas. arquivo WWF, dado pouco antes da pandemia. Aqui está Lamon, por exemplo, é um caso que melhor descreve o desastre que se desenrola. isso é em quinze dias Derrubado duas vezesMetade na água Faiança: Estreia à noite entre 2 e 3 de maio. Para os técnicos, era um problema de “sobreposição”: ou seja, euA cama está muito cheiaNas proximidades de Bagnacavallo, a água subiu sobre o aterro – não visto novamente até maio deste ano, levando em consideração uma inundação de um século atrás – que gradualmente desmoronou.

Com trabalho incansável, após cinco dias, o local arruinado foi consertado. Mas ainda terça-feiraDesta vez no centro da cidade, o trabalho de conservação – adaptado no verão passado – voltou a “violar”: casas, atividades comerciais, plantações próximas foram novamente inundadas.

Agora André AcabidoBiólogo, Chefe do Departamento “Água”. wwf E o autor do documento, “a história de Lamone explica bem o que está acontecendo na Romagna: em seu curso desapareceu gradualmente a ‘mata ciliar’, que já denunciávamos em 2007, Vegetação de várzea com um “efeito esponja” decisivo.: Retarda a água que transborda, absorve-a e devolve-a durante a seca».

Agora se essas defesas naturais não existem é porque “estamos em desvantagem Regulação dos riosOs leitos dos rios são canalizados, as várzeas naturais são ocupadas por assentamentos e plantações».

Depois há outra questão: os alagados – os Idos, com 78 quilómetros, ou o Sillaro, com 66 – são todos pequenos rios e "os seus Alcance moderadoA O solo já está saturado Para a enchente do início de maio", explica Mauro RossiGeólogo do Instituto de Investigação para a Conservação Hidrogeológica do Cnr – inchou repentinamente devido às fortes chuvas das últimas 48 horas».

É difícil dizer se é demais Bacias de laminação – “estacionamentos temporários” de água transbordante – teria salvado Romagna de inundações. São “salvaguardas Eles não podem ser construídos em todos os lugares, porque distorcem a realidade dessas pequenas cidades. Se por um lado podem ser a solução de problemas, por outro criam outros Mudança de paisagem para um problema Evaporação Danos às colheitas durante a seca. Deve-se dizer também que a área entre as montanhas e as planícies Um material que aceita pouca água Portanto, a reprodutibilidade é baixa.